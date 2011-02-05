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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

17 تالاب در گلستان وجود دارد/ موجودیت تالابها به خطر افتاده است

17 تالاب در گلستان وجود دارد/ موجودیت تالابها به خطر افتاده است

گرگان - خبرگزاری مهر: دانشیار دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مجموع تالابهای گلستان را 17 تالاب برشمرد.

عبدالرسول ماهینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد، چهار تالاب آلماگل، آلاگل، آجی گل و گمیشان تحت عنوان بین المللی ثبت شده اند.

وی به تهدیدهایی که هم اکنون موجودیت تالابها را به خطر انداخته اشاره کرد و گفت: شکار غیرمجاز و بی رویه، زهکشی، تبدیل اراضی حاشیه به مرتع، صید غیرمجاز و از بین بردن پوشش گیاهی برای مصارف محلی از جمله این تهدیدها هستند.

ماهینی خاطرنشان کرد: این درحالیست که خاک تالابها می تواند تا 20 درصد وزن خود کربن در خود جای دهد و زهکشی و تبدیل تالاب به زمین کشاورزی میتواند مقادیر هنگفتی دی اکسیدکربن به فضا رها کند.

وی خاطر نشان کرد: تالاب یک هزار هکتاری می تواند فاضلاب یک شهر 100 هزار نفری را تصفیه کند و در حال حاضر کارخانجات عمده خودروسازی آمریکا و اروپا تالابهای مصنوعی درست می کند تا فاضلاب کارخانه را از این طریق تصفیه کنند.

ماهینی: در ادامه با بیان اینکه 30 درصد گونه ها یا در تالابها زندگی می کنند یا به آن وابسته هستند. به ارزش نقدی تالابها اشاره کرد و افزود: حداقل ارزش تالابها در محافظت از توفان 250 دلار در هکتار است.
کد مطلب 1245981

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