17 تالاب در گلستان وجود دارد/ موجودیت تالابها به خطر افتاده است

عبدالرسول ماهینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد، چهار تالاب آلماگل، آلاگل، آجی گل و گمیشان تحت عنوان بین المللی ثبت شده اند.

وی به تهدیدهایی که هم اکنون موجودیت تالابها را به خطر انداخته اشاره کرد و گفت: شکار غیرمجاز و بی رویه، زهکشی، تبدیل اراضی حاشیه به مرتع، صید غیرمجاز و از بین بردن پوشش گیاهی برای مصارف محلی از جمله این تهدیدها هستند.

ماهینی خاطرنشان کرد: این درحالیست که خاک تالابها می تواند تا 20 درصد وزن خود کربن در خود جای دهد و زهکشی و تبدیل تالاب به زمین کشاورزی میتواند مقادیر هنگفتی دی اکسیدکربن به فضا رها کند.



وی خاطر نشان کرد: تالاب یک هزار هکتاری می تواند فاضلاب یک شهر 100 هزار نفری را تصفیه کند و در حال حاضر کارخانجات عمده خودروسازی آمریکا و اروپا تالابهای مصنوعی درست می کند تا فاضلاب کارخانه را از این طریق تصفیه کنند.



ماهینی: در ادامه با بیان اینکه 30 درصد گونه ها یا در تالابها زندگی می کنند یا به آن وابسته هستند. به ارزش نقدی تالابها اشاره کرد و افزود: حداقل ارزش تالابها در محافظت از توفان 250 دلار در هکتار است.