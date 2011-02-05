به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "بی بی سی" فارسی در خبری مربوط به فرمایشات آیت الله خامنه ای مبنی بر جایگاه اسلام در حرکت انقلابی مصر و شروع آن با شعارهای اسلامی و الله اکبر و تکیه بر قدرت و نفوذ اسلام ادعا کرد که اخوان المسلمین طی بیانیه ای اعلام کرده که "قیام مردم مصر، انقلاب اسلامی نیست."

سایت بی بی سی ادعا کرده که اخوان المسلمین در بیانیه ای کوتاه خود این موضوع را اعلام کرده و سپس در ادامه خبر آورده است: " این گروه اسلامگرا می گوید که تنها هنگامی آماده مذاکره با دولت مصر است که حسنی مبارک از قدرت کناره گیری کرده باشد."



لازم به ذکر می باشد که سایت بی بی سی فارسی زمان نشر این خبر را ظهر جمعه چهارم فوریه 2011 قید کرده است. برای روشن شدن دروغ بی بی سی لازم است نکاتی را در اینجا اشاره کنیم کنیم.



1) در سایت رسمی اخوان المسلمین مصر چنین خبری وجود ندارد. با مراجعه به سایت اخوان متوجه می شویم که بیانیه مذکور در پاسخ به حوادث روز پنج شنبه میدان "التحریر" و اتهام مبارک و عمر سلیمان مبنی بر دست داشتن خارجی ها و نیز تحمیل مسئولیت بر دوش حرکت اسلامی اخوان المسلمین صادر شده و ارتباطی با خطبه های روز جمعه رهبر معظم انقلاب ندارد.



2) زمان انتشار این بیانیه بر روی سایت رسمی اخوان روز پنج شنبه 3 فوریه 2011 ساعت 23 و 59 دقیقه و بعد از سخنان عمر سلیمان و مبارک بوده، در حالی که خطبه های نماز جمعه رهبر انقلاب 4 فوریه 2011 ایراد شده است.



3) در بیانیه اخوان المسلمین به هیچ وجه سخنی از مخالفت این حرکت با انقلاب اسلامی و اجرای قوانین اسلامی وجود ندارد و بالعکس صریحا قید شده است: حرکت اخوان المسلمین خواستار دولتی مدنی و دموکراتیک با مرجعیت اسلامی می باشد.



4) اخوان المسلمین صریحا وابستگی خود را به عوامل خارجی رد کرده وحرکت خود را حرکتی انقلابی واصیل و دارای پیشینه 80 ساله می داند که هدف آن خدمت به ملت است.



5) این بیانیه در پاسخ به اتهامات عمر سلیمان و مبارک مبنی بر وابستگی این حرکت به خارج و مشخصا ایران و نیز تحمیل مسئولیت حوادث خونین میدان التحریر صادر شده و ارتباطی با موضوع خطبه های روز جمعه 4 فوریه 2011 ندارد.



6) در ادامه خبر بی بی سی مبنی بر شرط مخالفان دولت برای گفتگو این حقیقت را آشکار می سازد که این سایت خبری غیر حرفه ای تعمدا و کاملا شیطنت آمیز بیانیه روز پنج شنبه اخوان المسلمین و نفی وابستگی او را به خارج به خطبه های روز جمعه حضرت آیت الله خامنه ای ارتباط داده و چنین وانمود کرده که اخوان المسلمین در پاسخ به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی چنین بیانیه ای را صادر کرده است.