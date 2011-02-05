به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون، به دولت اجازه داده می شود با رعایت موازین زیست محیطی، جزایر "هندورابی" و "فارور" بزرگ و کوچک را طبق نقشه به محدوده آزاد کیش ملحق کند.

الحاق جزایری که دارای ظرفیت و پتانسیل مناطق آزاد تجاری باشند به جزیره کیش می‌تواند در عملکرد منطقه آزاد آثار مثبتی داشته و بر توسعه منطقه‌ای جزایر و ایجاد ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی مؤثر باشد.



در این میان جزیره کیش با مساحت 90 کیلومتر مربع، پیرامون ساحلی 20 کیلومتری و شکل کلی تقریباً بیضی در فاصله 18 کیلومتری از سرزمین اصلی در خلیج فارس قرار دارد. این منطقه دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلفی مانند سابقه تاریخی، منابع طبیعی خاص، جاذبه‌های گردشگری متعدد، جاذبه‌های تفریحی و ورزشی، مراکز درمانی، مؤسسات آموزشی و پژوهشی، دانشگاه‌های آموزش عالی، فرهنگ‌سراها و مراکز فرهنگی و فرودگاه بین‌المللی است.



همچنین جزیره هندورابی با 8/22 کیلومتر مربع مساحت در فاصله 325 کیلومتری بندرعباس در دل خلیج فارس و در حد فاصل بین دو جزیره کیش و لاوان و در 28 کیلومتری جزیره کیش قرار گرفته است.



این جزیره سرزمینی هموار و تقریباً بدون عارضه طبیعی است. فعالیت اقتصادی اکثر اهالی در جزیره هندورابی، صید و غواصی است. فعالیت‌های صنعتی یا بهره‌‌برداری از معادن و منابع زیرزمینی و حتی صنایع دستی در هندورابی وجود ندارد. منابع تأمین آب جزیره بسیار محدود و کم است و آب مصرفی آن از طریق چاه یا آب انبار تأمین می‌شود.



جزیره فارور بزرگ نیز یکی دیگر از جزایر قلمرو استان هرمزگان با مساحت حدود 2/26 کیلومتر مربع است که در نزدیکی ابوموسی و با فاصله از بندرعباس قرار دارد. بزرگ‌‌ترین ابعاد طولی و عرضی جزیره هفت‌ونیم و چهارونیم کیلومتر است. فاصله آن تا نزدیک‌‌ترین نقطه سواحل سرزمین اصلی در حدود بیست کیلومتر و در 55 کیلومتری جزیره کیش قرار گرفته است.