وحید علی ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این اقدام در راستای جلوگیری از یخ زدگی معابر در روزهای سرد انجام شده است، گفت: خوشبختانه در روزهای بارش برف شاهد همراهی خوب مردم در مناطق برف گیر بودیم و بسیاری از شهروندان در برف روبی از معابر فرعی، رفت و روب و پاکسازی معابر مقابل واحدهای مسکونی و تجاری با شهرداری همراهی کردند.

وی با بیان این که با آگاهی بخشی‌های گسترده در مورد وظایف شهروندان در روزهای برفی، شاهد مشارکت مردم در محله‌های مختلف برف گیر با نیروهای شهرداری بودیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی مخزن شن و نمک در شهر وجود دارد که در روزهای برفی از سوی شهروندان و ماموران خدمات شهری برای رفع لغزندگی معابر استفاده و به محض خالی شدن شارژ می‌شوند.

وی نیز از دایر شدن ایستگاه‌های ماسه و نمک در تمام مناطق چهارگانه شهرداری همدان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر در 30 مسیر اصلی و 50 مسیر فرعی باکس‌های ثابت با برچسب ماسه و نمک راه اندازی شده اند.

علی ضمیر در توضیح نحوه انتخاب مسیرها برای استقرار باکس‌های ماسه و نمک اظهار داشت: در انتخاب مسیرها معابری که در آنها احتمال یخ زدگی و حساسیت معبر از لحاظ ترافیکی بیشتر است در اولویت قرار گرفته اند.

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان با اشاره به انجام روزانه عملیات برف روبی در روزهای برفی توسط 500 نفر از کارکنان شهرداری همدان اظهار داشت: فاز اول معابر اصلی و پس از اتمام کار معابر فرعی و کوچه‌ها پاکسازی خواهند شد.

وحید علی ضمیر با اشاره به فعالیت شماری از کارکنان سازمان پارک‌ها و فضای سبز برای تکاندن برف از درختان سطح شهر همدان یادآور شد: تلاش‌های لازم برای پاکسازی مناسب شهر در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه با بارش برف بیش از 120 دستگاه انواع ماشین آلات برف روبی شامل گریدر، لودر، کمپرسی، بابکت و خاور و ماشین آلات مکانیزه نمک پاشی برای یخ زدایی و برف روبی معابر همدان به کار گرفته شده است، بر مشارکت و همکاری مردم در ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان تأکید کرد و گفت: افزایش ایستگاه‌های ماسه و نمک در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان جهت رفاه حال شهروندان در دستور کار است.

وی افزود: انتظار می‌رود در ایام بارش برف شهروندان خودروی سواری خود را به تجهیزات ایمنی از قبیل زنجیر چرخ مجهز کرده و از پارک خودرو در معابر خودداری کنند و برای انجام سریع‌ و مطلوب عملیات برف‌روبی و پاکسازی معابر شهرداری را یاری رسانند.

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان همچنین به شهروندان توصیه کرد با توجه به اینکه زباله در جوی‌ها عامل اصلی سرریز شدن آب آلوده در خیابانهاست، از ریختن هرگونه زباله در جویهای آب خودداری کنند.