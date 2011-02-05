به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا صدر اعظم نوری با بیان این مطلب گفت : برای نخستین باردر این معاونت ، لیست و پایه صلاحیت تخصصی مهندسان مشاور به صورت آرشیو و بانک اطلاعاتی واحد امور مهندسان مشاور راه اندازی شده است تا مورد استفاده و بهره مندی علاقه مندان قرار گیرد .

وی افزود: همه شرکت های دارای تخصص شهرسازی و معماری و سایر تخصص هایی که اسامی آن در این بانک اطلاعاتی وجود دارد می توانند در صورت نبود نام شرکتشان در این لیست ، رزومه خود را به معاونت برنامه وبودجه اداره کل برنامه ریزی و هماهنگی اعلام و در تکمیل اطلاعات این بانک همکاری داشته باشند .

نوری با اشاره به نحوه ورود به این سایت اظهار کرد: برای این کار ابتدا وارد سایت شهرداری شده و با انتخاب گزینه معاونت ها ، وارد گزینه معاونت شهرسازی و معماری می شویم و بعد این مرحله با ورود به گزینه ادارات کل ، فایل اداره کل برنامه ریزی و هماهنگی شهرسازی مناطق را انتخاب می کنیم تا امکان دسترسی به این سایت فراهم شود.



