شهروندان عوارض خود را غیر حضوری پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران بیان این مطلب افزود: سامانه پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند این امکان را دارد تا شهروندان به طور آنلاین بتوانند وضعیت عوارض خود را در سیستم مشاهده کنند.

وی افزود: شهروندان پس ازمشاهده وضعیت عوارض خود می توانند به صورت غیرحضوری عوارض و بدهی گذشته در صورت وجود بدهی آن را پرداخت کنند.

وی افزود: امسال با راه اندازی این سیستم بسیاری از شهروندان عوارض خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کرده اند.

پورزرندی اضافه کرد: همچنین امکان پرداخت غیرحضوری عوارض شهرداری در سایت www.tehran.ir فراهم است و شهروندان می توانند با مراجعه به این سایت عوارض سالیانه خود را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: پرداخت غیرحضوری عوارض گامی در جهت دولت الکترونیک است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران اظهار داشت: گسترش خدمات الکترونیک به منظور رفاه حال شهروندان و کاهش سفرهای درون شهری است.