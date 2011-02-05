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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

معاون شهردار تهران:

شهروندان عوارض خود را غیر حضوری پرداخت کنند

شهروندان عوارض خود را غیر حضوری پرداخت کنند

شهروندان تهران می توانند با مراجعه به سایت شهرداری به صورت غیرحضوری عوارض خود را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران بیان این مطلب افزود: سامانه پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند این امکان را دارد تا شهروندان به طور آنلاین بتوانند وضعیت عوارض خود را در سیستم مشاهده کنند.

وی افزود: شهروندان پس ازمشاهده وضعیت عوارض خود می توانند به صورت غیرحضوری عوارض و بدهی گذشته در صورت وجود بدهی آن را پرداخت کنند.

وی افزود: امسال با راه اندازی این سیستم بسیاری از شهروندان عوارض خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کرده اند.

پورزرندی اضافه کرد: همچنین امکان پرداخت غیرحضوری عوارض شهرداری در سایت www.tehran.ir فراهم است و شهروندان می توانند با مراجعه به این سایت عوارض سالیانه خود را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: پرداخت غیرحضوری عوارض گامی در جهت دولت الکترونیک است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران اظهار داشت: گسترش خدمات الکترونیک به منظور رفاه حال شهروندان و کاهش سفرهای درون شهری است.

کد مطلب 1245990

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