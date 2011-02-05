به گزارش خبرنگار مهر، محرومیت این دو داور و ناظر بسکتبال کشورمان از زمان ابلاغ یعنی امروز شنبه در نظر گرفته خواهد شد. عبدیجانی و حسن نیکخواه ناظر و داور دیدار تیم‌های توزین الکتریک کاشان و ذوب آهن اصفهان بودند که به دلیل اشتباه در تصمیم گیری و اجرا موجب باخت خانگی تیم توزین الکتریک در هفته نهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور شدند.

به همین دلیل کمیته انضباطی پس از تشکیل جلسه آنها را به سه جلسه محرومیت از قضاوت و نظارت در رقابت‌های باشگاهی محکوم کرد. نشست کمیته انضباطی برای رسیدگی به پرونده ناظر و داور دیدار تیم‌های توزین الکتریک کاشان و ذوب آهن اصفهان روز سه شنبه هفته گذشته برگزار شد اما رای نهایی در این زمینه به امروز موکول شد!