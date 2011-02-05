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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

نسل سوم برای اقتدار نظام تلاش کند

نسل سوم برای اقتدار نظام تلاش کند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: همانطور که نسل اول انقلاب در شکل گیری این نهضت و انقلاب نقش بزرگی را ایفا کرد و نسل دوم با جانفشانی و ایثار و رشادت روح تازه ای در کالبد انقلاب دمید، ما هم به عنوان میراث داران انقلاب و نسل سومی باید برای اقتدار نظام تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رامین رحمانی پیش از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت دهه فجر در این دانشگاه افزود: نسل سوم که در فضای معطر انقلاب رشد نموده و بالنده شده وظیفه دارد که در مسیر تقویت و اقتدار نظام مقدس اسلامی گام بردارد. 
  
وی اظهارداشت: بدون شک ما به عنوان جامعه فرهیخته دانشگاهی وظیفه داریم که با نگاهی علمی وخلاقانه به انقلاب نگاه کرده و به تبین اهداف و دستاوردهای نظام در رابطه با جوانان و مسایل علمی و پژوهشی کشور بپردازیم. 

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: باید سعی کنیم زمینه مشارکت همگانی را در بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب فراهم کرده و به نحوی عمل کنیم که برگزاری این مراسم بصورت خودجوش و مردمی پیگیری شود.

وی از تمامی واحدهای دانشگاهی خواست که بر پایه سه اصل خلاقیت و نوآوری، تلاش و همت مضاعف و فراگیرتر کردن آگاهی بخشی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، برنامه های خود را تدوین و اجرا نمایند.

مدیران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونت پشتیبانی و توسعه، معاونت دانشجویی و فرهنگی، روابط عمومی، بسیج کارکنان، امور بانوان و بسیج دانشجویی دانشگاه در این جلسه حضور داشتند.
 

کد مطلب 1245994

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