  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

یاسوج بازهم سفید پوش شد

یاسوج بازهم سفید پوش شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: بارش برف برای سومین بار در طی 10 روز گذشته "یاسوج" و "سی سخت" را سفید پوش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، میزان بارش برف در یاسوج به 10 سانتیمتر رسیده و در اطراف این شهر نیز تا 15 سانتیمتر گزارش شده است.

همچنین بارش 15 سانتیمتری برف در شهرستان دنا موجب تعطیلی مدارس ابتدایی در این شهرستان شد.

کارشناس اداره هواشناسی استان به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: بارش برف وباران که از ساعات آغازین روز شنبه درهمه نقاط استان آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

جهانبخش احمدی افزود: پیش بینی می شود که این سیستم تا اواخر وقت امروز ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: با توجه رطوبت بسیار بالا در برخی نقاط به خصوص در مناطق سردسیر و کوهستانی، برای ساعاتی از امشب و فردا نیز احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.

احمدی اظهار داشت: این سیستم برای نقاط گرمسیر به صورت باران و بسیار ضعیف و برای نقاط سردسیر استان به صورت برف و با شدت کمتر نسبت به سیستم قبلی خواهد بود.

کد مطلب 1245995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها