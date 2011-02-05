یاسوج بازهم سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، میزان بارش برف در یاسوج به 10 سانتیمتر رسیده و در اطراف این شهر نیز تا 15 سانتیمتر گزارش شده است.

همچنین بارش 15 سانتیمتری برف در شهرستان دنا موجب تعطیلی مدارس ابتدایی در این شهرستان شد.

کارشناس اداره هواشناسی استان به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: بارش برف وباران که از ساعات آغازین روز شنبه درهمه نقاط استان آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

جهانبخش احمدی افزود: پیش بینی می شود که این سیستم تا اواخر وقت امروز ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: با توجه رطوبت بسیار بالا در برخی نقاط به خصوص در مناطق سردسیر و کوهستانی، برای ساعاتی از امشب و فردا نیز احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.

احمدی اظهار داشت: این سیستم برای نقاط گرمسیر به صورت باران و بسیار ضعیف و برای نقاط سردسیر استان به صورت برف و با شدت کمتر نسبت به سیستم قبلی خواهد بود.