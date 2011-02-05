انقلاب عظیم ایران موجب جهش علمی بسیاری از نقاط عالم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد، پیش از ظهر امروز در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی، علم را موضوع جاری و بحث روز همیشه سیاسی بشر دانست و افزود: همه آرمان ها و آرزوهای انسانی از تاریخ بشر تنها و تنها از مسیر علم امکان تحقق پیدا می کند.

وی با بیان اینکه انسان باید قله های کمال را فتح کند و جلوه ای از خدا و اسماء الهی و صفات حضرت حق بشود گفت: تحقق همه اینها تنها و تنها از مسیر علم است.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر می خواهید جامعه ای سرشار از عدالت، محبت، پاکی و عزت انسانی داشته باشیم تنها راه تحقق آن علم است.

احمدی نژاد علم را راه بالاکشیدن انسان از خاک تا افلاک دانست و افزود: علم حلقه وصل بین انسانهاست.

وی گفت: علم حلقه وصل بین انسانهاست.

وی گفت: دانش حقیقی گرچه ممکن است توسط یک فرد یا گروهی از افراد کشف و یا تولید بشود اما به محض کشف و تولید شدن متعلق به همه بشریت است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای رفع همه مشکلات جامعه بشری مشکلات فردی و اجتماعی نیازمند گسترش علم هستیم گفت: از زیباترین و مفید ترین اقدامات انسانی کار علمی است و از محضر انبیاء الهی از بالاترین عبادات کار علمی می باشد.

وی با بیان اینکه کار علمی زیباترین جلوه عبادت خدای متعال است، گفت: عبودیت منهای علم و خداپرستی منهای علم فاقد ارزش است و به نسبت دانایی ارزش پیدا می کند.

رئیس قوه مجریه خاطر نشان کرد: هر دولت و ملتی اگر برای خودش و جامعه بشریت دل می سوزاند باید بیشترین تاثیرگذاری را روی توسعه علم و دانش و البته اصلاح اندیشه ها و نگاه به علم انجام دهد.

وی کار علمی را یک کار دینی دانست و افزود: بعضی ها علم را در برابر دین قرار می دهند و بعد به دنبال رابطه و کشف ارتباط این دو با هم هستند که این از اساس انحراف است. ممکن است که برخی ها سئوال کنند که چرا حاصل کار علمی در خدمت ظلم، کشتار و کینه ورزی بین بشر قرار می گیرد؟ که پاسخ آن روشن است زیرا هر اقدامی که با نیت های شیطانی انجام شود آثارش در جامعه مخرب است. حتی مسجد رفتن و کلیسا رفتن مثلا اگر کسی برای غیر خدا به کلیسا رود نه تنها از لحاظ معنوی ارتقاء نمی یابد بلکه عملش موجب تشجیع او در انجام اعمال ضد انسانی و ناصالح می شود.

وی اضافه کرد: شیطان 7 هزار سال عبادت کرد اما چون عبادتش برای خدا نبود این 7 هزار سال عبادت نه تنها او را بالا نکشید بلکه او را در عمیق ترین دره ساقط کرد چون در برابر فرمان خدا ایستاد.

رئیس جمهور بیان داشت: کسی که برای خدا، خدمت به بشریت و اصلاح وضع جامعه کار علمی می کند بالاترین عبادت و ارزشمندترین کار را انجام می دهد.

احمدی نژاد ادامه داد چقدر زیباست که روزی فرا برسد تا منابع عظیمی که امروز صرف تولید تجهیزات و جنگ افزارهایی که برای کشتن انسانها به کار گرفته می شود صرف گسترش علم و فناوری رفاه و آسایش و امنیت انسانها شود.

وی ادامه داد: مجموعه سرمایه گذاری که امروز روی سلاح و تجهیزات کشتار فردی و جمعی می شود چندین برابر سرمایه گذاری بر روی کار علمی و حتی بهداشت و رفاه ملت هاست.

رئیس جمهور با اعلام اینکه امروز دو خط در عالم در برابر هم صف آرایی کرده اند، گفت: یک خط اکثریت قریب به اتفاق ملت ها، انسانهای دلسوز، نوآوران و اندیشمندان است که می خواهند دنیا سرشار از صلح، محبت، عدالت و پاکی باشد و عده قلیلی هستند که متاسفانه بر مراکز اصلی قدرت و ثروت و بعضا مراکز تولید علم در دنیا احاطه پیدا کرده اند که جز خود و منافع شیطانی و سلطه بر عالم چیز دیگری را نه می بینند و نه دنبال می کنند و حتی کارشان به جایی می رسد که دانشمندان کشورهای دیگر را ترور کنند و به این جنایت سنگین هم افتخار نمایند .

وی افزود: سنت الهی بر این قرار گرفته که گروه اول اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان و صالحان عالم بر گروه دوم غلبه کنند و عرصه جهان در اختیار صالحان، انسان دوستان و حامیان عدالت و پاکی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه امروز ملت ایران همگان را به همدلی، برادری، احترام، کرامت و عدالت دعوت می کند گفت: باور ما این است که تحقق این اهداف جز از مسیر همکاری های علمی، تعادل و تعامل در عرصه اندیشه و عمل و فناوری ممکن خواهد بود.

رئیس جمهور با اعلام اینکه انقلاب اسلامی در ایران موجب جهش علمی و تغییر نگرش در آحاد جامعه ایران و بسیاری از نقاط عالم شد، گفت: امروز موتور حرکت علمی در ایران زمین با دور بسیار بالا در حال کار کردن است. به طوریکه دانشمندان، محققان و مبتکران فراوانی در این کشور مشغول کار علمی اند و البته همه آنها با امید و عشق به آینده ای بهتر و حاکمیت عشق و عدالت در جهان در تلاشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی اشاره کرد و افزود: جشنواره خوارزمی یک میعاد برای همه دلسوزان بشریت است که با کار علمی مشغول به خدمت در همه نقاط عالم هستند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه جشنواره خوارزمی هر ساله پرشکوه تر برگزار شود گفت: باید به جایی برسیم که همه دانشمندان در سراسر جهان فرصت پیدا کنند که برای این کار علمی (جشنواره خوارزمی) حضور پیدا کنند.

وی گفت: همه دست به دست هم دهیم که با کار علمی و خدمت آینده را آنگونه که انتظار داریم بسازیم و مطمئنم که خداوند یار و یاور ما خواهد بود.