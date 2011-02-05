به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نامنی با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت نقش و جایگاه استانداردسازی و درجه‌بندی هتل‌ها، مرکز پذیرایی و سایر تاسیسات گردشگری طرح اجرای تطبیق و استانداردسازی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این طرح با توجه به توصیه و تاکید طرح جامع مقاصد کیش برای اهتمام و توجه ویژه به بهبود و ارتقای سطح سرویس‌دهی و خدمات در تاسیسات گردشگری تعریف شده است.

نامنی تدوین مبانی و ضوابط ایجاد و نظارت قانونمند و موثر بر فعالیت و عملکرد تاسیسات مرتبط بر اساس آخرین استانداردهای داخلی و بین‌المللی که از تناسب لازم با شرایط کیش برخوردار باشد را از اهداف این طرح دانست.

این مقام مسؤول در منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: نخستین مرحله از این طرح اجرای پروژه درجه‌بندی مراکز اقامتی کیش با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (سمگا) است.

