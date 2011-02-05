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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

برزویی خبر داد:

خبرگان مهارتی اساتید دانشگاه علمی کاربردی می شوند

خبرگان مهارتی اساتید دانشگاه علمی کاربردی می شوند

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی از تدوین آیین نامه ورود خبرگان مهارتی به جمع مدرسان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی برزویی با اشاره به تدوین آیین نامه ورود خبرگان مهارتی به دانشگاه، تاکید کرد: اغلب مدرسان این دانشگاه فارغ التحصیلان نظام نظری هستند بنابراین با توجه به نگاه جدید دانشگاه و بازنگری برنامه های درسی با نگاه مهارتی و توسعه جدید دانشگاه متناسب با نیازهای شغلی و در جوار محیط کار، ‌برای بخشی از آموزش های این دوره ها نیاز به شناسایی افراد خبره در محیط کار که ممکن است تحصیلات عالی نداشته باشند، وجود دارد.

وی گفت: به همین منظور دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد بازنگری لازم را در ساز و کار جذب این نخبگان انجام داده و آیین نامه های مربوطه را برای تسهیل در ورود این گروه از افراد به جمع مدرسان علمی کاربردی ایجاد کند.

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: در سال 90، بخش قابل توجهی از مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی از میان نخبگان و خبرگان مهارتی محیط کار خواهند بود.

برزویی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ماموریت های آموزشی خاصی بوده و محتوای برنامه های درسی و شیوه آموزشی در این دانشگاه متفاوت است.

کد مطلب 1245998

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