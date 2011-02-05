خبرگان مهارتی اساتید دانشگاه علمی کاربردی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی برزویی با اشاره به تدوین آیین نامه ورود خبرگان مهارتی به دانشگاه، تاکید کرد: اغلب مدرسان این دانشگاه فارغ التحصیلان نظام نظری هستند بنابراین با توجه به نگاه جدید دانشگاه و بازنگری برنامه های درسی با نگاه مهارتی و توسعه جدید دانشگاه متناسب با نیازهای شغلی و در جوار محیط کار، ‌برای بخشی از آموزش های این دوره ها نیاز به شناسایی افراد خبره در محیط کار که ممکن است تحصیلات عالی نداشته باشند، وجود دارد.

وی گفت: به همین منظور دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد بازنگری لازم را در ساز و کار جذب این نخبگان انجام داده و آیین نامه های مربوطه را برای تسهیل در ورود این گروه از افراد به جمع مدرسان علمی کاربردی ایجاد کند.

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: در سال 90، بخش قابل توجهی از مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی از میان نخبگان و خبرگان مهارتی محیط کار خواهند بود.

برزویی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ماموریت های آموزشی خاصی بوده و محتوای برنامه های درسی و شیوه آموزشی در این دانشگاه متفاوت است.