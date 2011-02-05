ارسلان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه تجاوزهای انجام شده در مسیر رودخانه ها باعث وقوع شدید سیلاب ها در استان شده به طوریکه امسال شاهد وقوع 17 سیلاب در استان بوده ایم.

ارسلان هاشمی تاکید کرد: گرچه در پی این سیلاب ها خسارتی نداشته ایم اما این هشدار و زنگ خطری است که باید حریم و بستر رودخانه ها آزاد شود.

به گفته هاشمی، 25 هزار کیلومتر از رودها و مسیرهای آبی استان شناسایی و 13 هزار و 500 کلیومتر نقشه برداری شده است.

وی همچنین تصریح کرد: 600 کلیومتر از مسیرهای رودخانه های استان نقشه برداری شده و هزار کلیومتر در حال تکمیل نقشه بوده که در این میان چهار هزار و 500 مسیر تعیین بستر شده است.

زنگ خطر منابع زیر زمینی آذربایجان شرقی به صدا درآمد

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: 50 درصد منابع آبی استان از منابع زیر زمینی تامین می شود که خشکسالی های اخیر زنگ خطر کاهش منابع آبی زیر زمینی را به صدا درآورده است.

وی از کاهش منابع آبهای زیر زمینی به 59 میلیون متر مکعب در اثر خشکسالی های اخیر خبر داد.

به گفته هاشمی 50 درصد نیازهای آبی استان، منابع زیر زمینی است که با توجه به خشکسالی های اخیر متاسفانه شاهد افت آبهای زیر زمینی بوده ایم که این نگران کننده است.

هاشمی خاطر نشان کرد: میزان سرانه میزان سرانه آب در دسترس جهان هفت هزار و 500 متر مکعب بوده و در کشور هزار و 950 ارزیابی شده و این درحالیست که در استان هزار و 250 متر مکعب است.

وی با شاره به مصارف عمده آب استان گفت: مصارف عمده ما متکی به ذخایر مخازن سد ها و آبهای زیر زمینی است که بیش از 93 درصد جمعیت ساکن در استان از آب شرب سالم برخوردارند.

کاهش 72 درصدی بارندگی در آذربایجان شرقی

هاشمی با اشاره به آخرین وضعیت بارندگی در استان اظهار داشت: با توجه به آخرین وضعیت بارش سال آبی 89-90 از مهر 89 تا شهریور 90 تا کنون نسبت به سال گذشته 72 درصد کاهش بارندگی مواجه بوده ایم و نسبت به دراز مدت 68 درصد کاهش ثبت شده است.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی شمال و غرب کمتر از شمال شرق و جنوب است، تاکید کرد: جنوب استان شاهد بارش برف و باران بیش از شمال بوده است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه کاهش بارندگی در آذربایجان شرقی از سال 75 در استان آغاز شده گفت: از آن زمان تا کنون خشکسالی هیدرولیکی باعث کاهش سطح آبهای روان و دریاچه ها می شود.

وی افزود: با وجود کاهش سطح آبهای روان و دریاچه ها از سوی دیگر شاهد رشد کشاورزی بوده ایم که این موضوع نیز عاملی بر خشکسالی هواشناسایی بوده است.

هاشمی با اشاره به اینکه خشکسالی ها آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در پی دارد، اظهار داشت: اقدامی برای کاهش خشکسالی نمی توانیم بکنیم و تنها باید آثار منفی خشکسالی را کاهش دهیم که شامل پایش متمر شاخص ها و سد ها و منابع زیر زمینی می شود.