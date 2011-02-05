هیئت انتخاب بخش فیلم جشنواره نماز و نیایش معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب بخش فیلم جشنواره نماز و نیایش متشکل از سعید مترصد، سعید الهی و محمدرضا شفاء کار انتخاب فیلم‌های این جشنواره را بر عهده دارند. این هیئت قرار است از میان 403 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره آثار مورد نظر را انتخاب نمایند.

جشنواره نماز و نیایش موضوعاتی همچون نگاه ژرف، عمیق و هنرمندانه به عبادت معبود، بررسی ابعاد بی‌کران معنوی نماز و نیایش، نماز و نیایش در زندگی مردم و اثرات فرهنگ‌ساز آن در جامعه، تاثیرگذاری رفتارهای دینی خانواده بر فرزندان، عوامل و شیوه‌های تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به نماز، نماز و نمازخوانی در اجتماعات (مدارس‌ـ‌مساجد و ...) و نقش نماز در ایجاد وحدت و یکپارچگی و رشد فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر در ترویج نماز و نیایش را در 3 بخش مسابقه فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه در بر می‌گیرد.

چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین از تاریخ 2 تا 5 اسفند ماه سال جاری به مدت چهار روز در استان قم برگزار می‌شود‌.