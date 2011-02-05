به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز جمعه با دیدار دو تیم توسعه منابع آب و خاک سیستان و نقده آذربایجان غربی به پایان رسید. در پایان این دیدار نماینده سیستان مقابل حریف خود به برتری دست یافت و به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد.

در سایر دیدارهای این هفته که روز پنجشبه برگزار شده بودند تیم‎های راه و ترابری گلستان و دهیاران تالش حریفان خود را شکست داده بودند. نتایج برگزار شد در هفته چهارم مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* راه و ترابری گلستان 43 - ایثار محمدآباد گرگان 41

* دهیاران تالش 36 - راه و ترابری اصفهان 35

* توسعه منابع آب و خاک سیستان 54 - نقده آذربایجان غربی 42

در پایان این هفته از رقابت‌‎ها تیم توسعه منابع آب و خاک سیستان با 6 امتیاز در صدر جدول رده‎بندی قرار گرفت. تیم راه و ترابری گلستان با همین امتیاز دوم شد و راه و ترابری اصفهان که در پایان هفته سوم صدرنشین شده بود با 4 امتیاز در رده سوم ایستاد.