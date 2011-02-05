به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاههای کشور روز جمعه با دیدار دو تیم توسعه منابع آب و خاک سیستان و نقده آذربایجان غربی به پایان رسید. در پایان این دیدار نماینده سیستان مقابل حریف خود به برتری دست یافت و به صدر جدول ردهبندی صعود کرد.
در سایر دیدارهای این هفته که روز پنجشبه برگزار شده بودند تیمهای راه و ترابری گلستان و دهیاران تالش حریفان خود را شکست داده بودند. نتایج برگزار شد در هفته چهارم مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* راه و ترابری گلستان 43 - ایثار محمدآباد گرگان 41
* دهیاران تالش 36 - راه و ترابری اصفهان 35
* توسعه منابع آب و خاک سیستان 54 - نقده آذربایجان غربی 42
در پایان این هفته از رقابتها تیم توسعه منابع آب و خاک سیستان با 6 امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار گرفت. تیم راه و ترابری گلستان با همین امتیاز دوم شد و راه و ترابری اصفهان که در پایان هفته سوم صدرنشین شده بود با 4 امتیاز در رده سوم ایستاد.
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