به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین پروین صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش قصرشیرین با بیان اینکه بیش از 69 درصد از دانش آموزان این شهرستان به رشته های فنی و کار و دانش جذب شده اند، اظهار داشت: باتوجه به مجتمع عظیم شهدای شیلات قصرشیرین و وجود هنرستان شیلات این شهرستان کار احداث آزمایشگاه شیلات این هنرستان به پایان رسیده و در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از اختصاص دو دستگاه هواده برای هنرستان شیلات خبر داد و افزود: این سیستم ها به ارزش 20 میلیون ریال جهت جلوگیری از اتلاف ماهیان ضروری است.

پروین تصریح کرد: کار ساخت واحد خانه معلم قصرشیرین با اعتباری معادل هفت میلیارد و 300 میلیون ریال در دست بررسی است .

سرپرست فرمانداری قصرشیرین درادامه با اشاره به اینکه آموزش وپرورش زیربنایی ترین نهاد فرهنگی در جامعه است بر تقویت و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی تاکید کرد.

وی در ادامه با توجه به فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و سی ودومین سالگرد پیروزی انفلاب اسلامی به نقش دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: برای تقویت بنیه علمی و معنوی دانش آموزان به عنوان آینده سازان انقلاب استفاده از مشاوران متخصص در مدارس ضروری است .

برگزاری مراسمات دهه فجر، اهدای جوائز به معلمین 32 ساله به مناسبت سی ودومین سالگرد پیروزی انقلاب ،برگزاری جلسات پرسش وپاسخ با موضوع انقلاب، برگزاری مسابقات ورزشی ، خطاطی و پخش سرودهای انقلابی از مواردی بود که سرپرست فرمانداری شهرستان قصرشیرین در این جلسه برآنها تاکید کرد .