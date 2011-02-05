10 هکتار زمین برای توسعه روستای تاریخی بسطام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، جعفر صادق امیری صبح شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات احداث کمپینگ گردشگری در کنار قلعه اورارتویی روستای بسطام شهرستان چایپاره افزود: از مجموع 10 هکتار تخصیص یافته، 9 هکتار جهت توسعه روستا و یک هکتار جهت احداث کمپینگ جهت جذب گردشگر به قلعه تاریخی اورارتویی بسطام در این روستا اختصاص یافت.

وی در ادامه بر لزوم برنامه ریزی صحیح جهت استفاده بهینه از زمین اختصاص یافته به این منظور شد و اظهار داشت: مسئولان باید با توجه به بافت تاریخی روستا و بر اساس موقعیت منطقه اقدام به اجرای طرح توسعه و احداث کمپ کنند.

فرماندار چایپاره هم در این جلسه بر لزوم تسریع در روند آغاز احداث کمپینگ گردشگری روستای بسطام و طرح توسعه این روستا تاکید کرد و گفت: قلعه بسطام یکی از شناخته شده‌ ترین اماکن تاریخی ایران بوده و هر سال صدها گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید از این قلعه وارد روستای بسطام می‌شوند.

مجید هاشمی با تاکید بر لزوم ایجاد بستر مناسب جهت پذیرش گردشگران داخلی و خارجی،‌بیان داشت: متاسفانه به دلیل عدم وجود امکانات رفاهی در این روستا در راستای پذیرش گردشگران و اقامت آنها با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه با احداث این کمپینگ جذب گردشگر در این روستا بیشتر از سال‌های گذشته خواهد بود، گفت: اجرای این طرح سبب ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس در این روستا شده و لازم است تا در این ارتباط برنامه‌ریزی شود.

اختصاص 10 میلیارد ریال برای احداث کمپ گردشگری روستای بسطام

کارشناس دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به اینکه 10 میلیارد ریال جهت احداث کمپینگ گردشگری در روستای تاریخی بسطام چایپاره تخصیص یافته است، افزود: این اعتبار از محل اعتبارهای ملی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای احداث کمپینگ گردشگری شامل آلاچیق‌های مختلف، نمازخانه، سرویس بهداشتی، محوطه بازی کودکان، و قسمت اداری هزینه می‌شود.

مهدی اسدی با بیان اینکه این کمپینگ در زمینی به مساحت یک هکتار در کنار قلعه اورارتویی بسطام احداث می شوند، بیان داشت: هم اکنون طرح احداث کمپینگ در مرحله مناقصه بوده که با مساعد شدن وضعیت جوی عملیات احداث آنها آغاز می‌شود.

قلعه بسطام در پنج کیلومتری شرق قره‌ضیاالدین و چایپاره قرار داشته و به عنوان یکی از معروف‌ ترین دژهای ایران بوده که از زمان اورارتویی وجود داشته و دارای قدمت دو هزار و 800 سال است.