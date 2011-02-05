به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا نهاوندی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به کمبود آب کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف آب در این بخش، 9 پروژه مربوط به بخش آب و خاک است.

وی ادامه داد: در این بخش، 40 پروژه سیستم آبیاری تحت فشار، دو پروژه استخر خاکی دو منظوره، دو پروژه قنات و یک پروژه لوله گذاری جهت انتقال آب زراعی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 913 میلیون ریال و با ایجاد اشتغال 196 نفر به بهره برداری خواهد رسید.

نهاوندی پور افزود:همچنین پروژه های مربوط به بخش تولیدات گیاهی پنج پروژه شامل دو پروژه احداث گلخانه، یک پروژه تولید نهال، یک پروژه صنایع غذایی و یک پروژه تولید قارچ است، این پروژه ها بیش از 9 میلیارد و 100 میلیون ریال اعتبار در برداشته و 15 نفر اشتغالزایی در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان افزود: 9 پروژه نیز از جمله پروژه های بخش تولیدات دامی است که 5 پروژه آن مربوط به پرورش گاو شیری، یک پروژه گوساله پرواری، دو پروژه نیمچه گوشتی و یک پروژه کارخانه شیر است که با اعتبار 21 میلیارد و 465 میلیون ریال و با ایجاد اشتغال 57 نفر در این ایام افتتاح خواهد شد.

نهاوندی پور افزود: بیشترین پروژه های قابل افتتاح شامل 78 مورد مربوط به بخش شیلات است که 73 پروژه پرورش ماهی قزل آلا و 5 پروژه پرورش ماهیان زینتی در اقصی نقاط استان به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: در مجموع 101 پروژه قابل افتتاح در بخش کشاورزی ضمن بهبود و تثبیت اشتغال در این بخش، برای 359 نفر اشتغال مستقیم و ثابت ایجاد خواهد کرد.