افزایش دو برابری ثبت نام ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور زنجان

اصغر حاج علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به اینکه در سال گذشته187 زوج در این طرح شرکت داشتند، بیان کرد: طبق آمار به دست آمده از تعداد ثبت نام کنندگان چهاردهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی این دانشگاه، این رقم به 370 زوج رسیده است.

وی اعتقاد دانشجویان به ساده زیستی، ازدواج آسان و آگاهانه و اطلاع رسانی مطلوب و فعالیت های فرهنگی مراکز و واحدهای دانشگاهی را از علل این افزایش دانست.

مدیر فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور استان زنجان افزود: از این تعداد ثبت نام کننده در بین مراکز و واحدها، بیشترین سهم را دانشگاه پیام نور مرکز زنجان با 191 زوج به خود اختصاص داده‌اند.

این مسئول تعداد شرکت کنندگان سایر مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان را، مرکز ابهر 50 زوج، مرکز قیدار58 زوج، واحد ماهنشان 18 زوج، طارم 24 زوج، سلطانیه 14زوج، خرمدره 7 زوج و صائین قلعه6 زوج اعلام کرد.

حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: ساده زیستی و آسان گرفتن اموری که در عرف با سختی مواجه بوده امری است که با فطرت انسان سازگاری دارد و برگزاری مراسم ساده ازدواج دلیل محکمی بر افزایش ازدواج دانشجویی و کم کردن هزینه ازدواج است.

وی هدف از برگزاری جشن ازدواج دانشجویی را تبلیغ و ترویج ازدواج آسان عنوان کرده وگفت: ازدواج آسان و آگاهانه نیاز به مراسم پرهزینه نداشته و برگزاری یک مراسم ساده و مطلوب می تواند آغازگر یک زندگی آسمانی و مورد رضایت ا ئمه معصومین(ع) شده و در جامعه تبدیل به یک فرهنگ شود.

مدیر فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور استان زنجان در خصوص زمان برگزاری جشن چهادهمین دوره ازدواج دانشجویی ابراز امیدواری کردکه با تعاملات صورت گرفته با ستاد استانی ازدواج مستقر در دانشگاه آزاد و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در نیمه اول سال آینده همزمان با یک مناسبت ویژه در قالب جشنی این سنت نبوی را ارج نهیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور استان زنجان به حرکت‌های فرهنگی و اصیل جهت ارتقاء سطح زندگی و فرهنگی جامعه احترام گذاشته و برای توسعه آن برنامه ریزی می کند

حاج علی اکبری در خصوص تسهیلات ارائه شده به زوجین دانشجو گفت: با توجه به سیاست های دولت عدالت محور و تلاش های صورت گرفته در قالب های مختلف، از قبیل اعطاء وام توسط صندوق مهر امام رضا(ع) و بانک های عامل به میزان بیش از 2 میلیون تومان، اعطاء هدیه ویژه مقام معظم رهبری، سفرحج، عتبات عالیات و سفر به مشهد مقدس، هدایای فرهنگی استانداری محترم و هدایای ریاست دانشگاه از تسهیلات برنامه ریزی شده برای تقدیر از ساده زیستی و تسهیل ازدواج دانشجویان دانشگاه پیام نور استان زنجان است.

وی ملاک شرکت در چهاردهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی را، دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین و سپری نشدن حداکثر یک سال از تاریخ عقد زوجین اعلام کرد.

مدیر فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور استان زنجان یادآور شد: از این تعداد زوج از اواسط آذر تا 4 بهمن از طریق سایت اینترنتی دفتر نهاد معظم رهبری ثبت نام صورت گرفته است.