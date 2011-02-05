تردد در محور زنجان - طارم با زنجیر چرخ امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر در زنجان، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی با بیان اینکه تردد در همه محورهای مواصلاتی استان علی رغم بارش برف، امکانپذیر است افزود: رانندگان باید در هنگام بارش برف و لغزندگی جاده ها با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

وی با اشاره به اینکه سرعت مطمئنه تضمین کننده سلامت رانندگان و سرنشینان خودروها است، ادامه داد: دراین شرایط، راننده کنترل کافی برخودرو دارد و به راحتی می تواند وسیله نقلیه را کنترل کند که این امر باعث کاهش سوانح رانندگی و بروز خسارت های مالی و جانی می شود.

سرهنگ رشتیانی حضور 45 اکیپ گشت پلیس راه در قالب طرح زمستانی را در راستای ارتقا امنیت جاده های استان عنوان کرد و افزود از آغاز اجرای این طرح که با همکاری ارگان های ذی ربط به اجرا درآمده است، شاهد وضعیت نسبتاً مناسب ترددها در جاده های استان هستیم.

کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان از تداوم انسداد راه ارتباطی 30 روستای استان زنجان به دلیل بارش شدید برف و کولاک خبر داد.

سیداحمد خلیلی افزود: در حال حاضر عوامل راهداری در این مسیرها در حال بازگشایی راههای مسدود شده هستند.



وی با بیان اینکه تردد وسایط نقلیه در کلیه محورهای مواصلاتی این استان را با مشکل مواجه کرده است، ادامه داد: تردد در گردنه ها و محورهای برف گیر استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.



خلیلی با تاکید بر اینکه تردد خودروها در محورهای کوهستانی به ویژه گردنه های این استان بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست، اظهار داشت: عبور و مرور وسایط نقلیه در دیگر محورهای ارتباطی استان نیز با کندی انجام می شود.



کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان افزود: در حال حاضر تردد در گردنه های خانچای، قلی کندی، دهجلال، پاپایی و گردنه محور زنجان- دندی به دلیل کولاک شدید به سختی امکانپذیر است.



خلیلی با اشاره به لزوم تجهیز وسایط نقلیه به زنجیر چرخ، وسایل گرمازا و تجهیزات ایمنی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی مختلف استان زنجان را دارند، از هموطنان خواست در صورت امکان از سفرهای غیرضروری با استفاده از این راه های ارتباطی خودداری کنند.



خلیلی یادآور شد: رانندگان وسایط نقلیه در این محورها باید با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنند و قبل از حرکت با تماس با شماره تلفن 7272027 از وضعیت جاده های این استان اطلاع حاصل کنند.