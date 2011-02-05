علی عبدلی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به تغییرات جوی استان در هفته جاری گفت: در 24 ساعت آینده هوا آفتابی تا قسمتی ابری بوده که تا پایان روز شاهد وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما بویژه در شمال شرق استان خواهیم بود.

عبدلی با اشاره به وضعیت جوی استان در روز دوشنبه گفت: آسمان روز دوشنبه صاف تا قسمتی نمیه ابری بوده و به تدریج شاهد افزایش ابر در نواحی شمال و شمال شرقی به همراه مه خواهیم بود و احتمال بارش برف در شمال شرق استان وجود دارد.

مرند بالاترین شاخص بارندگی در استان را داشت

به گفته کارشناس هوا شناسی طی روزهای اخیر مرند باتوجه به شاخص های استان بیشترین میزان بارندگی با 25.9 میلی متر بارش را داشت .

همچنین عبدلی سراب را با 4.7 میلی متر بارش کمترین میزان بارندگی در استان عنوان کرد.

52 درصد بارندگی در آذربایجان شرقی کاهش یافته است

کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: درصد تغییرات بارندگی در استان نسبت به سال گذشته با توجه به شاخص های بارندگی کاهش 52 درصدی میزان بارندگی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

علی عبدلی افزود: میزان بارش سال زراعی در سال جاری در سال 89- 90 تا 15 بهمن سال جاری به صورت میانگین 41.3 میلی متر بوده است.

وی با مقایسه بارندگی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت: میزان بارندگی در سال زراعی 88- 89 تا 15 بهمن سال گذشته میانگین آماری 99.9 میلی متر را نشان می دهد که این میزان بارش نشاندهنده کاهش 52 درصدی بارندگی در سال 89 است.