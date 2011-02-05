به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از پیام سیدمحمد حسینی به جشنواره آمده است: "جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر" میدان هم‌آوردی اصالت رسالت هنر و هنرمند ایران اسلامی است با جهانی که اگر حرفی از تعهد دارد، دل به حضور می‌سپارد.

مشارکت هنرمندان بیش از هفتاد کشور جهان نشان از آن دارد که این نظام مقدس برای جهانیان حرف‌هایی در خور فطرت انسانی دارد و آنان نیز با هم صدایی، لبیک حضور گفته‌اند.

در ادامه پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: "این میزان مشارکت، گویای جذابیت و اهمیت این جشنواره بزرگ است و نیز نشان شایستگی هنرمند این سرزمین و بالندگی هنرملتی خوش آیین است. ناگفته نماند که این رویداد مهم می‌تواند زمینه‌ساز بازار هنرهای تجسمی ما باشد و بر این اندیشه همتی مضاعف لازم است و معاونت امور هنری به سوی این هدف، عازم.

از تلاشگران این عرصه، برگزارکنندگان و شرکت کنندگان که تضمین کننده شکوه جشنواره‌اند نهایت سپاسگزاری را به عمل می‌آورم."

