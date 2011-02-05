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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

از سوی کادر فنی تیم امید/

25 بازیکن به اردوی تیم امید دعوت شدند/ حاج صفی، انصاریفرد و افشین نیستند

25 بازیکن به اردوی تیم امید دعوت شدند/ حاج صفی، انصاریفرد و افشین نیستند

از سوی کادر فنی تیم فوتبال امید 25 بازیکن به مرحله سوم اردوی تیم امید دعوت شدند که بازیکنانی نظیر حاج صفی، انصاریفرد و افشین جایی در میان دعوت شده ها ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی کادر فنی تیم فوتبال امید 25 بازیکن به مرحله سوم تمرینات این تیم که طی روزهای 17 لغایت 20 بهمن ماه در محل کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد ، دعوت شدند.

اسامی نفرات دعوت شده به این شرح است:
حامد لک (صبا قم) ، محمد صالح خلیل آزاد (راه آهن)، محمد رشید مظاهری و امیر شرفی (استقلال اهواز)، شجاع خلیل زاده و رسول کر(مس کرمان)، رضا طلبه ، علی مرزبان ، شهریار شیروند ، جلال الدین علی محمدی (فولاد نطنز)، امین حاج محمد و سیامک کوروشی (نفت تهران) ، میلاد نصرتی ( داماش دورود)، اکبر ایمانی (سپاهان اصفهان) ، مهرداد جماعتی ، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان) ، حمید رضا علی عسکری (پرسپولیس)، فریبرز گرامی ( استیل آذین) ، کمال کامیابی نیا (راه آهن) ، محمدرضا زینال خیری (شهرداری تبریز)، احسان تائیدی (گسترش فولاد تبریز) حسین ابراهیمی و محسن مسلمان (ملوان بندر انزلی)، ایمان موسوی (مقاومت سپاسی)، مسعود ابراهیم زاده (تراکتورسازی تبریز).

به دنبال لغو دیدار تدارکاتی امید ایران مقابل قطر احتمالا تیم امید پیش از دیدار رفت روز 4 اسفند مقابل قرقیزستان درمرحله سوم مسابقات المپیک لندن مقابل یکی از تیم های باشگاهی کشور دیداری تدارکاتی را برگزار خواهد کرد. دیدار برگشت دو تیم روز 18 اسفند در بیشکک قرقیزستان برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1246024

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