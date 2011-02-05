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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

کاظمی:

هیئتهای ورزشی از مشکلات مالی رنج می‌برند

هیئتهای ورزشی از مشکلات مالی رنج می‌برند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کاراته استان اصفهان گفت: هیئتهای ورزشی استان اصفهان در حال حاضر از کمبود بودجه ورزشی در رنج هستند.

رسول کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون عملکردش در هفته‌های گذشته اظهار داشت: در شش ماه گذشته 12 رویداد ملی هر پانزده روز یک بار در استان اصفهان برگزار شده و در کلاسهای مربیگری درجه دو ما 100 نفر و در کلاس‌های درجه 3، 200 نفر شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در روزهای آینده دو رویداد بین‌المللی در استان اصفهان انجام می‌شود، تصریح کرد: قرار است مسابقات انتخابی تیم ملی سبک کاتا کاتا با حضور هزار نفر و در وزنهای مختلف در اسفند امسال به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود و در حال حاضر کلاسهای بازآموزی برای مربیان ما هر هفته با حضور رئیس سبکهای کاراته برگزار شده است.

رئیس هیئت کاراته استان اصفهان در مورد وضعیت بودجه هیئت کاراته استان اصفهان گفت: تاکنون حدود 12 میلیون تومان پول از ابتدای سال به هیئت کاراته اختصاص یافته در حالیکه برگزاری یک مسابقه قهرمانی کشوری در استان مبلغی بالغ بر 40 میلیون تومان برای ما هزینه داشت این در حالی است که طبق تفاهم‌نامه ما با اداره‌کل 148 میلیون تومان پول باید به هیات پرداخت شود.

وی ادامه داد: سال در حال پایان است و ما هنوز طبق تفاهمنامه پولی به جز این مبلغ نگرفته‌ایم و به صورت مستند می‌گویم که یک ریال بیشتر از 12 میلیون به ما پرداخت نشده است.

کاظمی در مورد شایعات پیرامون دریافت بودجه 100 میلیون تومانی از اداره‌کل تربیت بدنی استان اضافه کرد: اگر این قدر پول گرفته بودیم همه مشکلات ما حل می‌شد اما می‌دانم که مسئولان تربیت بدنی هم پول ندارند و برای پرداخت بودجه هیئتهای ورزشی با مشکل مواجه هستند.

کد مطلب 1246025

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