نخستین روز جشنواره فیلم فجر با افت و خیز همراه بود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در نخستین روز نمایش فیلمهای سینمایی در سالن همایشهای برج میلاد، بازار جشنواره هنوز گرم نشده، گویا در سینمای رسانهها و هنرمندان هنوز جشنواره به طور رسمی شروع نشده است. در غیبت هنرمندان و نمایندگان رسانهها افشین هاشمی تنها بازیگری است که به سالن آمده است.
تغییر برنامههای سانسهای نخستین روز نمایش فیلمها در جشنواره فجر، مثل سالهای قبل امسال هم تکرار شد و برنامه نمایش فیلمهای نخستین روز با وجود اعلام قبلی با تغییرات گسترده همراه بود. ساعت 10 صبح فیلم سینمایی "باد و مه" جایگزین "خانه امن است" شد و در سانس دوم "مرگ کسب و کار من است" به جای "باد و مه" روی پرده میرود.
فیلم سینمایی "آینههای روبرو" طبق جدول قبلی روی پرده میرود و پس از آن "خانه امن است" اکران میشود. این گونه برنامهریزی اگرچه به دلیل تمام نشدن مراحل فنی طبیعی است اما میتواند بهتر و کاملتر باشد تا اهالی رسانهها بتوانند از برنامههای این سالن بهتر استفاده کنند.
قرار است فیلم سینمایی "سوت پایان" به کارگردانی نیکی کریمی ساعت 21:30 روی پرده برود.
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