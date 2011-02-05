به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با برگزاری جلسات تخصصی فی مابین کارشناسان آموزش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و پس از بررسی پیرامون تدریس دو واحد درسی دفاع مقدس در حوزه های علمیه استان البرز تفاهمنامه ای فی مابین اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و مسئولین حوزه علمیه استان البرز به امضا رسید.

حجت الاسلام سید کاظم مدرسی یکی از مسئولین حوزه های علمیه استان البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در جلسات خوبی که با مدیریت حفظ آثار برگزار شد، به نقطه نظرات مشترکی در بخش تدریس دروس دفاع مقدس در حوزه های علمیه رسیدیم و در نشست های تخصصی کارشناسان دو اداره تفاهم نامه ای تنظیم و به امضاء طرفین رسید تا انشاالله در بخش تدریس دو واحد درسی دفاع مقدس و تدوین پایان نامه هایی با موضوعات دفاع مقدس جز اولین حوزه های علمیه سراسر کشور باشیم که این امر مهم را آغاز نمائیم.

وی در ادامه افزود ثبت نام سال تحصیلی جدید خواهران (90-91) نیز از تاریخ دو بهمن ماه تا 22 بهمن ادامه دارد و مشتاقان تحصیل علوم دینی می توانند با مراجعه به سایت www.paziresh.whc.irو یا با تلفن های 22030492 و 2706128 – 0261 تماس حاصل نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

مدرسی افزود: فرهنگ غنی ایثار و شهادت و مقاومت با الگو برداری از فرهنگ عاشورا و تعالیم اسلامی موجب سرافرازی ملت ایران در دوران دفاع مقدس شد و ما مفتخریم قدمی هرچند کوچک در راه گسترش این فرهنگ در مجموعه آموزشی تحت نظرمان برداریم.

طی تفاهمات بعمل آمده در حوزه های علمیه خواهران و برادران استان البرز از سال تحصیلی جاری تدریس دو واحد اختیاری دفاع مقدس آغاز می شود.