به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در دیدار با کین ایچی کومانو سفیر ژاپن در ایران ضمن اعلام این خبر، گفت: هر چقدر هم که در خصوص مهار بیماری ها در کشورمان تلاش و هزینه کنیم باز برخی بیماری ها مانند مالاریا از کشورهای همسایه وارد ایران می شود. بنابراین بهتر دیدیم برای مهار این بیماری ها گروه کشورهای گروه 5 را با حضور کشورهای همسایه مان تشکیل دهیم و هم اکنون دبیرخانه دائمی این گروه همکاری منطقه ای در کشور ایران قرار دارد.

وی افزود: هم اکنون متخصصان کشورهای همسایه برای آموزش در زمینه بیماری های واگیر در کشور ما حضور یافته و دوره های کوتاه مدت و میان مدت می گذرانند.

وی به راه اندازی دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور و تمرکز زدایی در عرصه مدیریت سلامت، اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون برخی از این مراکز در زمینه های مختلف قطب علمی بوده و به عنوان مثال اگر در تهران سالانه 20 پیوند کبد انجام می شود، بیمارستان نمازی شیراز سالانه 200 پیوند کبد انجام داده و در این زمینه قطب علمی کشور محسوب می شود.