حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون بودجه اختصاص یافته به استادیوم نقش‌جهان اظهار داشت: بودجه ورزشگاه نقش‌جهان در حال حاضر اختصاص نیافته اما باید توجه داشت که در سال جاری بسیاری از بودجه‌های عمرانی کشور اختصاص نیافته است و مسئولان باید برای دریافت این بودجه اقدام کنند .

وی در مورد سالن شش هزار نفره این ورزشگاه تصریح کرد: قولهای بسیاری در مورد تکمیل این سالن داده شده اما شنیده می‌شود که سالن شش هزار نفره نقش‌جهان در سقف مشکلاتی دارد و اگر تکمیل نشدن نقش‌جهان به دلیل کم‌کاری پیمانکار باشد، باید نسبت به برخورد با آن اقدام شود .

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اصفهان ادامه داد: در حال حاضر نمی‌دانیم در این زمینه کاری کنیم زیرا نظامی برای برخورد با کم‌کاری‌های مختلف وجود ندارد ضمن اینکه باید توجه داشت که ممکن است تاخیر در تکمیل سالن شش هزار نفره ورزشگاه نقش‌جهان به دلیل مشکلات کارفرما باشد .