به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری دبیر بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در نشست خبری خود در روز شنبه 16 بهمن‌ماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر از حضور دو کارگردان برجسته تئاتر جهان در جشنواره خبر داد و گفت: پیتر اشتاین از آلمان با نمایش "فاوست/ فانتزی" در جشنواره بیست و نهم حضور دارد و رومئو کاستولیچی از ایتالیا هم علاوه بر برگزاری کارگاه کارگردانی در ایام جشنواره اثری را هم در جشنواره به صحنه می‌برد.



دبیر جشنواره بیست و نهم یادآور شد: این دو کارگردان برجسته تئاتر جهان به دلیل تفاهم نامه‌هایی که با ایشان منعقد شده 50 درصد هزینه‌های خود را از ما دریافت نکردند. طبق آن تفاهم نامه‌ها قرار است سال آینده و پروژه مشترک بزرگ با این دو کارگردان بین‌المللی تولید شود که البته انجام این تفاهم نامه منوط به پیگیری دبیر دوره آینده و متولیان تئاتر دارد.



حیدری درباره آثار بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بیست و نهم گفت: در این بخش هفت نمایش "لو"، "مصائب زنان تروا" و "(a+b)" از ایتالیا، "اروپایی‌ها" از جمهوری چک، "آنتیگونه" از استونی، "پاندورا 88" مشترک آلمان و کانادا و "ویتسک" از کره جنوبی در کنار نمایش‌های "کسوف" ایوب آقاخانی، "جیره‌بندی پر خروس برای سوگواری" علی نرگس‌نژاد، "نامه‌هایی به تب" سیامک احصایی، "من، هملت، تو" فرزین ریحانی‌نژاد، "عجایب‌المخلوقات" رضا ثروتی، "روال عادی" محمدرضا خاکی، "لانه شغال" رضا صابری، "فروش یک روح سرکش" ابراهیم پشت‌کوهی، "خانه برناردا آلبا" زهرا صبری و "ابرهای پشت حنجره" رضا گوران به صحنه می‌روند.



وی همچنین از برگزاری بزرگداشت برای محمدعلی کشاورز، فریده سپاه‌منصور، محمود عزیزی و یدالله آقاعباسی در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر خبر داد.



حیدری درباره دلایل انصراف محمد رحمانیان و وحید رهبانی از جشنواره و اعمال ممیزی‌های سلیقه‌ای نسبت به آثار نمایشی و تئاتر تأکید کرد: بحث نظارت و ممیزی در تئاتر ایران بوده، هست و خواهد بود. من در نشست قبلی با افتخار از حضور محمد رحمانیان با نمایش "هامون‌بازها" خبر دادم. اما موارد نظارتی ارائه شده از شورا مورد پذیرش ایشان قرار نگرفت. وحید رهبانی هم به خاطر مسائل پیش آمده برای اجرای عمومی نمایش "هدا گابلر" از حضور در جشنواره انصراف داد.



دبیر جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر تصریح کرد: فضای ملتهبی طی یک ماه گذشته برای تئاتر پیش آمده که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. معتقدم قانون نظارت باید شفاف اعلام شود تا کارگردان‌ها بدانند بر اساس آن آثار خود را تولید کنند. شرایط فرهنگی ما همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی قرار گرفته است. ما با برنامه ریزی تا به این لحظه جلو آمدیم ولی برای برخی اتفاقاتی که دقیقه 90 رخ می‌دهد هیچکدام از مسئولان هم جوابگو نیستند.



وی با اشاره به اینکه مشکلات تئاتر تنها توسط دبیر جشنواره تئاتر فجر حل نمی‌شوند افزود: من باید به عنوان دبیر جشنواره پشتیبان جشنواره و نمایش‌ها باشم و هستم. من به تنهایی نمی‌توانم مشکلات تئاتر کشور را به دوش بکشم. تئاتر همواره با واکنش‌های مختلفی در جامعه ما روبرو بوده و باز هم خواهد بود. طی یک ماه اخیر برخی تنگ نظری‌ها شرایط سختی را برای تئاتر و فشار روی آن فراهم کرده است.



حیدری درباره حضور رسانه‌های بین‌المللی برای پوشش خبری جشنواره بیست و نهم گفت: از خبرنگارها و رسانه‌های بین‌المللی معتبری دعوت شده است و یک مجله معتبر آلمانی قرار است در ماه سپتامبر در تیراژ 30 هزار نسخه به جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر اختصاص پیدا کند.



بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از شنبه 16 بهمن‌ماه با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای آثار در استان‌های البرز، گلستان، گیلان و خراسان آغاز به کار می‌کند.