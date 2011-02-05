46 درصد زنان و 44 درصد از مردان ایرانی اضافه وزن دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت : قند ، چربی و فشارخون بالا و مصرف سیگار از فاکتورهای خطرزای بیماریهای قلبی و عروقی هستند که به دلیل گسترش این عوامل ، آمار مبتلایان به مشکلات قلبی در کشور رو به افزایش است.

دکتر محمد جواد زیبایی نژاد افزود: از خصوصیات این فاکتورهای خطرزا این است که سال ها بدون علامت می ماند و در بیشتر موارد فردی که بطور مثال فشارخون بالا دارد از بیماری خود مطلع نمی شود.

وی اظهار داشت : این فاکتورها در افرادی که چاق هستند و تحرک کمی دارند شایع تر است ،‌ بنابراین تغییر شیوه زندگی برای آنها ضروری است به طوریکه قند ، چربی و فشارخون بالا در صورت مورد توجه قرار نگرفتن از طرف مبتلایان ، به سکته قلبی ختم می شود.

وی افزود: بسیاری از مبتلایان به این فاکتورهای خطرزا پس از آگاهی از ابتلا به این موارد در بیشتر اوقات به دلیل اینکه این بیماریها علامت دار نیستند نسبت به درمان آنها کمتر رغبت نشان می دهند.

دکتر زیبایی نژاد گفت : این مسائل موجب افزایش آمار بیماریهای قلبی و عروقی در کشور شده است.

وی اظهار داشت: براساس این مطالعه 46 درصد از زنان و 44 درصد از مردان دارای اضافه وزن بوده اند که این نتایج نشان دهنده این مسئله است که باید شیوه زندگی در جامعه ما اصلاح شود.

وی تاکید کرد : داشتن تحرک بدنی ، استفاده از تغذیه سالم و دوری از مواد غذایی نامناسب مانند فست فودها و عدم استفاده از سیگار از جمله مواردی هستند که در کاهش فاکتورهای خطرزا موثرند.

دکتر زیبایی نژاد با اشاره به فعالیت خانه قلب سالم شیراز در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی ، اظهار داشت : در این مرکز علاوه بر غربالگری و شناسایی افراد در معرض خطر بیماریهای قلبی ،‌ برای نخستین بار در خاورمیانه امکاناتی ایجاده شده است که گروههای دارای مشکل با آموزش هایی از طریق پمفلت و یا چهره به چهره مورد مشاوره قرار می گیرند.