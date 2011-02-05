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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

البرادعی:

مبارک باید برود/ من یک واسطه برای تحول در مصر هستم

مبارک باید برود/ من یک واسطه برای تحول در مصر هستم

دبیرکل سابق آژانس و از مخالفان سرسخت رژیم مبارک با تاکید بر اینکه ما منتظریم که مبارک بالاخره پیغام ملت مصر را بشنود خاطر نشان کرد که اگر وی کناره گیری کند همه مسائل حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد البرادعی" دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای و از رهبران سرسخت مخالف رژیم مبارک در تحولات اخیر مصر در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" اظهار داشت: همه چیز به آرامی اما در مسیر درست در مصر در حال حرکت و دگرگونی است. ما منتظریم که مبارک بالاخره پیغام ملت مصر را بشنود و بفهمد که آنها آشکارا از وی می خواهند که مشروعیت خود را از دست داده و باید برود.

وی در ادامه درباره چگونگی واکنش حکومت مصر به اعتراضات گسترده مردمی اظهار داشت: حکومت هنوز برای زنده ماندن مبارزه می کند و تغییر قانون اساسی را وعده داده است.

البرادعی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه مبارک باید برود درباره واگذاری قدرت به عمر سلیمان معاون مبارک اظهار داشت: بسیاری از اعتراض کنندگان مصری عمر سلیمان را بازوی مبارک می دانند و مخالفتهای زیادی علیه وی در کشور ما وجود دارد. همه این مسائل اگر مبارک کناره گیری کند حل می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما برای انتخابات ریاست جمهوری در مصر کاندیدا خواهید شد اظهار داشت: من یک واسطه دگرگونی در مصر هستم. اگر چنین تحولی رخ دهد من هم وظیفه خود را انجام داده ام. اینکه چه کسی در انتخابات آینده مصر نامزد خواهد شد در حال حاضر خیلی مهم نیست. اما اگر مردم مصر چنین تقاضایی را از من کنند من مسلما برآورده خواهم کرد.
 

کد مطلب 1246037

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