۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

100 پروژه آموزشی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر بهره برداری از 100 پروژه آموزشی در خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم افتتاح دبستان سید یونس فاطمی بیرجند، اظهار داشت: از مجموع 677 پروژه عمرانی که در دهه مبارک فجر امسال در سطح استان خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد، بالغ بر 100 مورد مربوط به تجهیز و نوسازی مدارس و پروژه های آموزشی است.

محمد ابراهیم افشاری عنوان کرد: در بحث نوسازی مدارس امروز به جایی رسیده ‌ایم که برخی از شهر‌های ما اعلام کرده‌ اند که نیازی به مدرسه جدید ندارند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بیرجند نیز در این مراسم گفت: مدرسه سید یونس فاطمی به مساحت دو هزار متر مربع و 650 مترمربع زیربنا ساخته شده است.

علی سورگی این مدرسه با وجود نمازخانه، آزمایشگاه و انبار با اعتباری بالغ بر 210 میلیون تومان توسط خیر فاطمی در بیرجند به بهره‌ برداری رسید.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در پایان یادآور شد: 90 درصد اعتبار مورد نیاز برای این مدرسه توسط خیرین و 10 درصد مابقی توسط نوسازی مدارس تامین شده است.

کد مطلب 1246039

