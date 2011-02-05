بهره برداری از 35 پروژه عمرانی در بشرویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا پورسلطانی پیش از ظهر شنبه در جمع مردم شهرستان بشرویه اظهار داشت: 35 پروژه در این شهرستان به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود.

وی با تشریح نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) افزود: همانگونه که امام (ره) پیش ‌بینی کرده بود ملت‌های آزادی‌ خواه جهان و اسلام دریافته‌ اند که برای احقاق حقوق خود و رسیدن به دموکراسی واقعی باید از اصول اسلامی و مبارزه با سلطه و ظلم پیروی کنند.

فرماندار بشرویه ادامه داد: امروز در سیاست‌های سران استکبار به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه چنان بی‌ ثباتی و تزلزلی وجود دارد که حتی در مقابل خیزش‌های اسلامی و مردمی حاضر به دفاع از رژیم‌های دست نشانده خود نیستند.

پورسلطانی با اشاره به رشد و توسعه عمرانی و آبادانی شهرستان بشرویه گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در مدت 32 سال انقلاب اسلامی این شهرستان به لحاظ توسعه راه‌های مواصلاتی بیش از 80 درصد روستاها از جاده آسفالته برخوردار هستند.

وی افزود: تمام روستاهای بالای دو خانوار از نعمت روشنایی برق، آب آشامیدنی، تلفن ارتباطی بهره‌ مند هستند و در ایام دهه فجر 35 پروژه عمرانی، خدماتی، کشاورزی و آموزشی از جمله طرح عظیم گازرسانی به این شهرستان با اعتباری معادل 44 میلیارد تومان به بهره‌ برداری می ‌‌رسد.

فرماندار بشرویه با اشاره به اینکه این شهرستان با توجه به تازه تاسیس بودن آن هنوز تا معیارهای توسعه و محرومیت ‌زدایی فاصله دارد از مسئولان خواست تا در راستای تحقق اهداف دولت خدمتگزار و خدمت بدون منت به مردم همت و تلاش مضاعف را انجام دهند.