نتیجه باروری ابرها در تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی ظهر امروز در یک نشست خبری با اشاره به انجام طرح باروری ابرها در تهران گفت: برآوردها نشان می دهد که باروری ابرها در تهران 15 تا 18 درصد موثر بوده است، بر همین اساس در صورت تائید نهایی وزارت نیرو این کار به صورت مجدد انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران افزود: هم اکنون دشت ای هشتگرد، کرج ، اشتهارد، طالقان، دماوند، هومند آبسرد، فیروزکوه و ورامین دشتهای ممنوعه استان تهران هستند و اگر چه بارندگی ها در روزهای اخیر توانسته بخشی از پاییز خشک امسال را جبران کند اما همچنان محدودیتهایی در منابع آبی وجود دارد.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال آبی تا امروز 122 میلیمتر بارندگی در تهران رخ داده که نسبت به 144 میلیمتر سال گذشته 15 درصد کاهش نشان می دهد، ضمن اینکه نسبت به 147 میلیمتر درازمدت نیز 17 درصد کاهش داشته است.

به گفته ارتقایی، هم اکنون 92 میلیون متر مکعب آب در سد امیر کبیر، 41 میلیون متر مکعب در سد لتیان ، 17 میلیون متر مکعب در سد لار و 261 میلیون متر مکعب در سد طالقان ذخیره آبی وجود دارد که بر این اساس در مقایسه با 412 میلیون متر مکعب ذخیره آبی 4 سد مذکور در سال گذشته کاهش نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: بارشهای اخیر به شکل برف بوده و اگر دمای هوا به شکل فعلی ادامه یابد پیش بینی می شود ذخایر برفی بتواند به تامین مطمئن آب در تابستان کمک کند. به گفته ارتقایی، اگر بهار 90 بارندگی ها مناسب باشد نگرانی از بابت تامین آب وجود ندارد.

وی اظهار داشت: البته سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت نرمال را به لحاظ بارندگی برای ماههای آتی نشان می دهد. ارتقایی همچنین در مورد سد ماملو نیز گفت: از اهداف ساخت این سد بهره گیری از پتانسیل حوزه آبریز رودخانه جاجرود و دماوند، تامین آب مطمئن برای کشاورزی دشت ورامین وپاکدشت، تامین بخشی از آب شرب جنوب تهران و تامین بخشی از آب مورد نیاز صنعت است که به زودی به بهره برداری می رسد.

ارتقایی همچنین در مورد ساماندهی آبهای جنوب تهران نیز گفت: این طرح از سه سال قبل مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس آن قرار است نسخه منابع و مصارف آب در جنوب تهران تدوین شود که البته تامین اعتبار آن نیز در بودجه سال 90 پیش بینی شده که در صورت مساعدت دولت و مجلس این کار انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از پساب و اجرای عملیات بازچرخانی آب نیز اظهارداشت: نباید آب چاهها را برای مصارفی همچون آبیاری فضای سبز استفاده کرد بلکه باید با استفاده از بازچرخانی آب این بخش را تامین نیاز کرد.

ارتقایی همچنین از تشکیل شرکت آب منطقه ای البرز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هم اکنون حوزه کاری استان البرز زیر مجموعه آب منطقه ای تهران است.