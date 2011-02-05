صدور 600 میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه در سال گذشته 5.2 درصد از صادرات غیر نفتی کشور سهم استان بود افزود: این میزان امسال به شش درصد رسیده است.

وی با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی در آذربایجان غربی اظهارداشت: میزان صادرات سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از 20 درصد رشد برخوردار است.

رئیس سازمام بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به صادرات فرش استان آذربایجان غربی، اعلام کرد: استان آذربایجان غربی در 10 ماه سال جاری 18 میلیارد و 770 میلیون دلار صادرات فرش داشته است که پیش ‌بینی‌ می‌شود تا پایان سال جاری این میزان به 25 تا 26 میلیارد دلار برسد.

این مقام مسئول افزود: برای افزایش میزان صادرات از استان آذربایجان غربی نیاز به حمایت هر چه بیشتر از صادرکنندگان و تولیدکنندگان داریم که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اعطای بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان به‌ ویژه صنعت‌کاران این موضوع نیز مورد توجه دولت قرار گرفته و واحدها در این زمینه حمایت شدند.

اسکندری با اشاره به اینکه در حوزه تجارت خارجی خیزش خوبی در استان شروع شده یادآور شد: ایجاد دفاتر صادراتی، اعزام تورهای تجاری و برگزاری نمایشگاه های بین المللی در خارج از کشور در سال آینده از اهداف این حوزه است.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد.