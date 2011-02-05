به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگاران افزود: کل تعاونی های ثبت شده در استان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 46 شرکت تعاوب با اشتغالزایی دو هزار و 993 نفر بوده است.

وی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، هشت هزار و 974 تعاونی در استان تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع یک میلیون و 247 هزار و 529 شرکت نفر در تعاونی ثبت شده در استان عضویت دارند.

به گفته ابراهیمی، تعاونی های استان برای 365 هزار نفر شغل ایجاد کرده اند.

سرپرست تعاون گلستان اظهار داشت: از مجموع تعاونی های تشکیل شده در استان، چهار هزار و 587 شرکت تعاونی معادل 51 درصد از تعاونیهای موجود، در بخش کشاورزی است.

وی یادآورشد: همچنین 16 درصد شرکت های تعاونی در بخش خدمات، و 12 درصد تعاونیهای نیز صنعتی هستند.

وی عنوان کرد: از ابتدای فعالیت دولت نهم تا ابتدای سال 89 حدود چهار هزار و 654 شرکت تعاونی در استان به ثبت رسیده است.