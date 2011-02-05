راه اندازی 16 ایستگاه سنجش آلودگی صدا و هوا در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان اینکه هفت ایستگاه جدید سنجش آلودگی صدا در شهر نصب و راه اندازی شده است افزود: تا پایان سال چهار ایستگاه دیگر نیز راه اندازی می شود تا تعداد ایستگاه های جدید سنجش آلودگی صوتی به 11 ایستگاه برسد.

رشیدی ادامه داد: هفت ایستگاه جدید سنجش آلودگی صوتی در خیابان گلبرگ، فرجام، اتوبان افسریه - خاوران، پونک، شهید محلاتی ، خیابان شیخ صفی و هلال احمر نصب و راه اندازی شده است و چهارایستگاه جدید دیگر نیز به زودی در تهران راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: همچنین پنج ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا نیز تا پایان سال در تهران نصب می شود.

رشیدی افزود: مهمترین وظیفه ذاتی شرکت کنترل کیفیت هوا، اندازه ‌گیری مستمر میزان آلودگی هوا در 24 ساعت شبانه‌روز است تا با آگاهی دقیق از روند تغییر غلظت آلاینده‌ها و اعلام به موقع افزایش آنها، از بروز مشکلات جدی برای شهروندان جلوگیری کند که با افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا می توانیم به صورت دقیق تر و در تمام نقاط سطح شهر این مهم را محقق کرد.



