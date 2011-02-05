عرضه همزمان خودرو کم مصرف رانا در ایران و چهاره قاره جهان از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: رانا درراستای توسعه برند ملی ایران خودرو با طراحی و استاندارد های روز، مناسب برای خانواده ، ارزان قیمت و درکلاس C خودرو صندوقدار تعریف شده است.

وی خاطر نشان ساخت: این خودرو اولین خودرو ایرانی درتطابق با الزامات استاندارد محافظت از عابر پیاده درهنگام تصادف است و همچنین قابلیت اخذ استانداردهای آلایندگی یورو 4 و 5 را دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: در راستای کسب مزیت رقابتی در بازارهای خارجی رانا علاوه بر استاندارد های روز اروپا جایگاه مطلوبی در رده بندی ایمنی درمیان خودرو های همکلاس بر مبنای معیار EUroNCAP چهار ستاره براساس سطح ایمنی برای راننده، سرنشین بزرگسال، کودکان، برخورد با عابر پیاده و تجهیزات ایمنی دارد.

نجم الدین اظهارداشت: با طراحی و توسعه بخش عمده ای از زیر مجموعه های پلتفرمی، رانا برروی پلتفرمی با مالکیت معنوی شرکت ایران خودرو به بازار عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: دومین خودرو با برند ملی ایران خودرو مجهز به سیتم مالتی پلکس، ترمز ضد قفل، کیسه هوا راننده و سرنشین و گیربکس ساخت داخل است.

نجم الدین تاکید کرد: تولید رانا با موتور 1600 سی سی شروع می شود و به تدریج به سایر خانواده موتور های ایران خودرو تجهیز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تیراژ کلی تولید خودرو رانا سالانه 150 هزار دستگاه است، خاطر نشان ساخت : 25 درصدتیراژ تولید این خودرو به 20 کشور جهان صادر خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اینکه درساخت خودرو رانا از بهترین قطعه سازان ایرانی استفاده شده است، گفت: قراراست در سال آینده 15تا20هزار دستگاه رانا تولید و به بازار عرضه شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مهمترین مزیت رانا را استفاده حداکثری از ثروت های گذشته و حال ایران خودرو، عدم وابستگی به شرکت های خارجی، عمده اجزای پلتفرم این خودرو شامل موتور، سیستم تعلیق و سیستم های برق و الکترونیک توسط متخصصان و طراحان ایران خودرو توسعه پیدا کرده است، عنوان کرد.

اسم رانا، نو واژهای پارسی و خوش آوا بوده و از حیث آوایی و نگارشی، اصوات و حروف مشترکی با نام ایران دارد. همچنین رانا به قیاس با خوانا، توانا و شنوا که از بن مضارع و مصوت تشکیل شده است، به معنای توانایی راندن و قابل راندن تفسیر می شود.