وزنه برداران تیم جوانان آزمایش دوپینگ دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام به درخواست فدراسیون وزنه برداری و کوروش باقری، سرمربی تیم های ملی صورت گرفت تا بدین وسیله وزنه برداران بدون کمترین مشکل به تمرینات خود در اردوی تیم ملی ادامه دهند.



باقری با بیان اینکه جواب نمونه های گرفته شده، ظرف سه هفته آینده اعلام خواهد شد، در پاسخ به این سئوال که چرا فقط از 7 ملی پوش آزمایش دوپینگ گرفته شد، گفت: این نفرات آنهایی بودند که در جریان مرحله نهایی لیگ وزنه برداری جوانان و یا قبل از آن، آزمایش دوپینگ نداده بودند.

وی ادامه داد: تعدادی از اردونشینان در جریان مرحله دوم لیگ جوانان در اهواز آزمایش داده بودند و از نفرات بزرگسال حاضر در اردو نیز در این چند ماه بارها آزمایش گرفته شده است. با این حال در جریان مرحله نهایی لیگ وزنه برداری بزرگسالان که اواخر بهمن در تهران برگزار می شود و همین طور رقابت های قهرمانی کشوری بزرگسالان در مشهد هم از وزنه برداران آزمایش دوپینگ گرفته می شود. از این رو تمام اردونشینان وزنه برداری باید در هر زمان برای آزمایش دوپینگ آماده باشند.

