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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

معاون رئیس جمهور:

باید منشور "اخلاق خدمت" را در کشور نهادینه کنیم

باید منشور "اخلاق خدمت" را در کشور نهادینه کنیم

معاون منابع انسانی رئیس جمهور با تاکید بر این که باید منشور باید منشور اخلاق خدمت را در کشور نهادینه کنیم گفت این منشور نوکری و محبت نسبت به مردم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر لطف الله فروزنده که امروز در اولین کنگره اخلاق پرستاری در مرکز همایش های رازی سخن می گفت با اشاره به برگزاری این همایش که به ابتکار بسیج پزشکی کشور انجام گرفته بود تصریح کرد: امروز عرصه سلامت کشور به شدت نیازمند فرهنگ بسیج است.

وی در ادامه به اخلاق و نقش آن در امور اجتماعی اشاره کرد و گفت: جایگاه اخلاق در جمهوری اسلامی متفاوت از غرب بوده و برخلاف آنها که پس از کنار گذاشتن دین به اخلاق به عنوان یک ابزار نگاه می کنند ، ما اخلاق را یک ارزش می دانیم.

معاون منابع انسانی رئیس جمهور افزود: جهان غرب هم اکنون اخلاق را ابزاری برای سو استفاده از ملتها کرد کرده است.

فروزنده در بخش دیگری از سخنانش به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: به برکت انقلاب اسلامی همه در تلاش هستند کشور به جایی برسدذ.

وی در پایان تاکید کرد: دولت نهم و دهم با رویکرد عدالت طلبانه در پی ایجاد فرصت های برابر برای همه است و برای همین منظور نظام اداری کشور را اصلاح می کند.

کد مطلب 1246059

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