تبریک احمدی نژاد به مناسبت روز ملی سریلانکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پیام دکتر محمود احمدی نژاد خطاب به رییس جمهور این کشور آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ماهیندا راجا پاکسا
رئیس جمهور دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
با کمال خرسندی، فرا رسیدن روز ملی سریلانکا را به جناب عالی ، دولت و ملت سربلند آن کشور تبریک می گویم.
اطمینان دارم در سایه تلاش های مستمر مقام های دو کشور، روابط برادرانه و دوستانه موجود بین دو کشور در تمامی زمینه های مورد علاقه طرفین، بیش از گذشته تعمیق و گسترش خواهد یافت.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت روز افزون جناب عالی و بهروزی و نیک بختی دولت و ملت دوست سریلانکا را مسالت دارم.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران
نظر شما