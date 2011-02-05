به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی 171 پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و 590 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسد که از این تعداد، 25 طرح مربوط به پروژه های شهری قم است که از محل اعتبارات استانی، ملی و شهرداری احداث شده است و بهره برداری از پروژه های بوستان نیایش، پل آیت الله کاشانی، بلوار شهیدان محمودنژاد و... از جمله این پروژه هاست.



وی از افتتاح 7 پروژه در بخش برق رسانی با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد و 430 میلیون ریال خبر داد و تاکید کرد: اجرای عملیات برق رسانی به 6 روستای قم از جمله پروژه های بخش برق می باشد.



موسی پور ادامه داد: در بخش گاز 9 پروژه با اعتبار 102 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که شامل عملیات گازرسانی به روستاهای بخش سلفچگان و خلجستان، احداث دو جایگاه بنزین و احداث دو جایگاه GNG و... می باشد.



بهره برداری از کارخانه تولید شمش آهن



استاندار قم بهره برداری از 6 پروژه مخابراتی با 8 میلیارد و 621 میلیون ریال اعتبار، 4 پروژه مربوط به منابع طبیعی با حدود 5 میلیارد ریال اعتبار و 5 پروژه بخش تعاون با 16 میلیارد ریال اعتبار را از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر عنوان کرد و یادآور شد: در بخش صنعت نیز 12 پروژه با اعتباری بالغ بر 627 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می‌رسد که احداث فاز اول شهرک چاپ و نشر با اعتبار 32 میلیارد ریال، احداث واحدهای مختلف صنعتی شامل تولید کابل، تولید رایانه، کارخانه شمش آهن و تولید پروفیل و... از جمله آنهاست.



وی ادامه داد: در بخش تربیت بدنی 4 پروژه با اعتبار 15 میلیارد ریال از جمله دو سالن چند منظوره 15 خرداد و 9 دی به بهره برداری می رسد.



خانه علوم و فنون راه اندازی می شود



استاندار قم با اشاره به اتمام طرح های هادی در 6 روستا و مقاوم سازی 3 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی با 23 میلیارد ریال اعتبار در دهه فجر امسال اظهار داشت: در این ایام خانه علوم و فنون آموزش و پرورش استان قم با اعتبار 8 میلیارد و 600 میلیون ریال و مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی با 38 میلیارد و 966 میلیون ریال آماده بهره برداری است.



موسی پور افزود: در بخش راه و ترابری 9 پروژه با 85 میلیارد و 545 میلیون ریال اعتبار و در بخش گردشگری نیز 9 پروژه با 177 میلیارد و 400 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.



استاندار قم با اشاره به بهره برداری از پروژه سه راهی خرمشهر گفت: این پروژه از سال 75 تا 88 حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و موانع بزرگی از جمله قرارگرفتن 20 دکه در مسیر اجرای طرح و عبور خطوط انتقال آب و برق و گاز و تلفن از این مسیر وجود داشت که با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی برطرف شد.



وی از راه اندازی 4 مرکز درمانی و بهداشتی و یک مرکز اورژانس در قم خبر داد و یادآور شد: برای احداث این مراکز 16 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.



استاندار قم، افتتاح 6 پروژه در بخش حمل و نقل را از دیگر برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: در بخش کشاورزی 19 پروژه با اعتبار 10 میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری می رسد که بهسازی انحار، احداث استخر ذخیره آب و توسعه سیستم های آبی تحت فشار، استخر پرورش ماهی، احداث مجتمع های گلخانه ای و... از جمله آنهاست.



آغاز ساخت فرودگاه



موسی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اخذ مجوز احداث فرودگاه در استان قم تصریح کرد: طرح احداث فرودگاه در قم یک بار در کمیته هوا فضا رد شد و با ادله متقنی که ارائه کردیم، این کمیته با احداث فرودگاه در قم موافقت کرد و بلافاصله مقدمات اجرایی شدن آن در حال فراهم شدن است.



وی گفت: در حال حاضر پیمانکار بخش خصوصی برای احداث فرودگاه مشخص شده و در همین ایام عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.



شروع عملیات اجرایی شهرک چاپ و نشر



استاندار قم از آغاز عملیات اجرایی شهرک چاپ و نشر خبر داد و یادآور شد: روند احداث این شهرک پیشرفت مناسبی داشته و امیدواریم عملیات واگذاری زمین در همین ایام صورت گیرد.



وی ادامه داد: صنعت چاپ و نشر یکی از اصلی ترین مزیت های استان قم است و با توسعه ظرفیت های این شهرک و ایجاد فرصت های شغلی، قم می تواند به قطب چاپ و نشر در ایران، بلکه در خاورمیانه مطرح شود.



بسته پیشنهادی سفر هیئت دولت به قم آماده است



موسی پور در پاسخ به سئوالی در مورد مشخص شدن زمان سفر سوم هیئت دولت به استان قم اظهار داشت: هنوز زمان قطعی سفر سوم هیئت دولت به قم مشخص نشده و ما سعی می کنیم این سفر به گونه ای تنظیم شود که همزمان با آن، پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به قم مورد بهره برداری قرار گیرد.



وی گفت: سفر سوم هیئت دولت به 4 یا 5 استان کشور باقی مانده است و به طور طبیعی امسال یا اوایل سال آینده شاهد سومین سفر هیئت دولت به قم خواهیم بود.



استاندار قم با بیان اینکه بسته پیشنهادی ما برای سفر سوم هیئت دولت به قم آماده است، اظهار داشت: استان قم از نظر اجرای پروژه ها هیچ مشکلی ندارد و هر مقداری که به این استان اعتبار اختصاص یابد توانایی جذب آن را داریم و برای اجرای پروژه ها از پیمانکاران استان قم و سایر استان های کشور استفاده می کنیم.



حرکت توفنده انقلاب به مصر و تونس رسید



موسی پور در ابتدای سخنان خود گفت: انقلاب اسلامی ایران حرکت عظیمی بود که طومار حکومت دو هزار و 500 ساله رژیم شاهنشاهی را در هم پیچید و سیطره یک دیکتاتور فاسد و مزدور وابسته به غرب را پایان داد؛ انقلابی که ملت ایران را از ذلت و حقارت نجات داد و دین و معنویت را احیا کرد و به پیروان ادیان الهی در دنیا عزت و شرافت داد.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران فصل جدیدی در تاریخ دنیا گشود و برای سعادت و نجات بشریت از سلطه استکبار، نسخه بی بدیل و بی نظیری به نام مردم سالاری دینی عرضه کرد.



استاندار قم، انقلاب اسلامی ایران را بسترساز خیزش اسلامی در دنیا دانست و خاطرنشان کرد: امسال در حالی که به استقبال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می رویم که پژواک این انقلاب در کشورهای دیگر طنین انداز شد و خیزش و بیداری اسلامی، تمام کشورها را تحت تاثیر قرار داده و حرکت توفنده انقلاب اسلامی پس از لبنان و فلسطین، به تونس، مصر و سایر کشورها رسیده است.



موسی پور گفت: انقلاب اسلامی همچنان زنده و پویا و تاثیرگذار به حرکت خودش ادامه می دهد و نه تنها در درون قادر است فتنه ها و توطئه های پیچیده و گسترده مثل فتنه سال 88 که به رهبری آمریکا جریان یافته بود را محو کند و همزمان با آن دستاوردهای عظیمی داشته باشد، بلکه امواج این انقلاب سواحل نیل را در می نوردد و مشروعیت ایجاد می کند.