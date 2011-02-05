ایجاد تسهیلات جدید برای فعالان اقتصادی مجاز

به گزارش خبرنگار مهر عباس معمار نژاد امروز در مراسم روز جهانی گمرک در تهران گفت: گمرک برای پاسخگویی به انتظارات مردم، دولت و فعالان اقتصادی نیازمند بازسازی و نوسازی است و برای انجام این کار از روشهای جدید مدیریتی و فناوری های نوین استفاده خواهد کرد و استفاده از روشهای جدید مدیریتی و فناوری نوین مستلزم ارتقای دانش و سطح تخصصی کارکنان گمرک است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گمرک مبنی بر اینکه " دانش کلید تعالی گمرک است"، اظهار داشت: گمرکات 38 کشور جهان استفاده از فناوری‌های جدید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و ما هم حتما تحقق گمرک الکترونیکی را عنوان یک پایه اصلی مدنظر قرار خواهیم داد.



معاون وزیر اقتصاد افزایش تعامل با سازمان‌های همکار را یکی از برنامه‌های مهم گمرک عنوان کرد و گفت: براساس شاخص‌های 6 گانه بانک جهانی تحت عنوان " خدمات پشتیبانی تجاری"، در سال 2010 توانستیم از 5 نمره 2.5 نمره و در بین 155 کشور رتبه 103 را به دست آوریم.

وی افزود: براساس یک پژوهش که توسط وزارت بازرگانی انجام شده است در صورت افزایش تعامل و همکاری سازمان‌های مرتبط با تجارت با توجه به زیرساخت‌های موجود می‌توانیم رتبه کشورمان را در قالب خدمات پشتیبانی تجاری با 17 رتبه ارتقاء به 87 برسانیم.



معمارنژاد با تشیبه تعامل گمرک و سازمان‌های همکار به مسابقه "دو" چهار در صدمتر (دوی امدادی) گفت: ما در زمینه تسهیل و توسعه تجارت دو پیشنهاد داریم که یکی از آنها اجرای برنامه TRS یا همان مطالعه زمان ترخیص کالا است که باید این برنامه را اجرا کنیم تا مشخص شود که چه مقدار از تاخیر احتمالی در فرآیند ترخیص کالا به گمرک مربوط می‌شود.



رئیس‌ کل گمرک ایران برگزاری جلسات مستمر دوماهانه بین مسئولان سازمان‌های همکار را از پیشنهادهای گمرک برای تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی عنوان و بر ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای 17‌گانه برای ایمنی زنجیره تجارت تاکید کرد.



وی در ادامه افزود: برای پیاده‌سازی استانداردهای نوین گمرکی، استفاده از ابزارهای جدید از جمله مدل اطلاعات گمرکی کمک موثری در این زمینه خواهد بود.

معمارنژاد در همین راستا ایجاد تسهیلات تازه برای فعالان اقتصادی مجاز را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در قدم اول تعدادی از شرکت‌های تجاری خوشنام را مشمول تسهیلات گمرک قرار خواهیم داد و خدمات ویژه‌ای به آنها ارائه خواهیم کرد.



رئیس ‌کل گمرک ایران با اشاره به طرح توسعه پنجره واحد تجاری و اجرای کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در گمرک اظهار داشت: کنوانسیون مذکور که آخرین مراحل خود را در شورای نگهبان طی می‌کند، هفته آینده ابلاغ خواهد شد و ما تلاش می‌کنیم با برگزاری کلاسهای آموزشی زمینه عملیاتی شدن این کنوانسیون را در گمرک فراهم کنیم.



معاون وزیر اقتصاد برنامه عدم تمرکز فعالیت‌های گمرکی، افزایش بازبینی و حسابرسی بعد از ترخیص را از دیگر برنامه‌های گمرک در جهت تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص عنوان کرد.



رئیس ‌کل گمرک ایران با یادآوری مجدد این نکته که اگر می خواهیم به انتظارات دولت و فعالان اقتصادی پاسخ دهیم باید از امکانات و تجهیزات پیشرفته برخوردار باشیم، تاکید کرد: حتما باید فضای فیزیکی را در گمرک برای فعالیت همکاران مهیا کنیم و از نظر فعالیت رفاه و معیشت تلاش لازم را بعمل آوریم.