به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی در این مراسم باشکوه که با حضور عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران و نیز اقشار مختلف از هموطنان عزیز ایرانی مقیم قطر و فرهنگیان و روسا و اعضای نهادهای ایرانی در محل سفارت ایران در دوحه برگزار شد، با تشریح شرایط پیروزی انقلاب اسلامی در ایران خاطر نشان کرد : در آن شرایط اسلام در احتضار کامل بود و همه دنیای مادی اعتقاد و باور داشت که دین هیچ کارآمدی برای زندگی بشری ندارد و و پیشرفتهای علمی و فناوری و صنعتی چشم جهانیان را خیره کرده بود و آثار این پیشرفتهای مادی در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم نیز سیطره انداخته بود و غربیها اسلام را مایه عقب ماندگی و عدم پیشرفت مسلمانان عنوان می کردند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی انقلاب اسلامی پدید آمد و یک روحانی و مرجع تقلید در قم در مقابل حاکم مستبد به پاخواست و به یک معنی در مقابل نظام سلطه جهانی یک تنه حرکت کرد و از دین و خدا و مردم و پابرهنگان و مستضعفان دم زد ، سخنانی که در آن روز برای هیچ کس باور کردنی نبود و کالایی بود که در بازار دنیا خواهانی نداشت اما محاسبات معنوی و تقدیر الهی فراتر از محاسبات انسانی و دنیایی است و جوانهایی که از سوی رژیم طاغوت به سوی فحشا و شهوت سوق داده می شدند و کسی تصور حرکت آنها را نمی کرد، با تمام وجود و تا پای جان خود به امام و انقلاب اسلامی عشق ورزیدند و قدرت معنوی انقلاب اسلامی نمود یافت و دشمنان مجبور به پذیرش واقعیت قدرت انقلاب اسلامی شدند.



آیت الله جنتی با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه امروز در مورد تلاش و توطئه های همه جانبه داخلی و خارجی دشمنان انقلاب اسلامی برای سرکوب و منحرف کردن حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران تاکید کرد : اما قدرتهای مادی مغرور و سرمست از قدرت مادی استبدادی خود از سنت ثابت الهی در پیروزی حق بر باطل غافل شدند و خیال باطلی داشتند که قدرت مادی آنها زوال ناپذیر است و شاه و رژیم طاغوتی با مغرور و نخوت باور نمی کرد که روزی و آنهم بدست تعدادی طلبه و مردمی بی سلاح و بدون قدرت اقتصادی و نظامی و تبلیغاتی زوال یابد و سرنگون شود.



وی تحولات و حوادث جاری در مصر را نیز از جنس تحولات انقلاب اسلامی مردم ایران علیه طاغوت توصیف و تاکید کرد : رژیم طاغوت در مصر نیز باور نمی کرد که مردم به حرکت و خروش بیایند و خود را متکی به قدرت نظامی و حمایت خارجی می دید و امروز سخن امام در مورد صدور پیام انقلاب اسلامی در شکل گیری باور و عقیده اسلامی در بین مسلمانان محقق شده و پیام انقلاب اسلامی ایران به ملتهای مسلمان صادر شده است و جمهوری های اسلامی و مردمی در منطقه در حال شکل گرفتن است و آینده ای همانند انقلاب اسلامی در انتظار طاغوتهای مستبد و زورگوست و انقلاب ایران درسی برای تاریخ برای زوال قدرت نامشروع مادی است و پیش بینی امام خمینی در مورد فروپاشی قدرت شوروی در مورد قدرت استبکاری غرب نیز محقق خواهد شد.



آیت الله جنتی بر مسئولیت سنگین هموطنان عزیز ایرانی در خارج از کشور بعنوان نمایندگان انقلاب اسلامی و فرزندان امام خمینی و ضرورت تقویت خصائص انسانی و اسلامی بویژه نمودار بودن امانت و درستی و صداقت و معنویت و تقوی در چهره ایرانیان مسلمان تاکید کرد و افزود : دنیا باید رمز و راز پیروزی انقلاب اسلامی بدست مستضعفان یعنی ایثارگیری و از خودگذشتگی در راه خدا و دین و قرآن را درک کنند و بداند که مردم مسلمان ایران با دست خالی و با ایمان و رهبری یک روحانی و مرجع تقلید شیعه توانستند با سردادن شعار الله اکبر و با توسل به پیام سرخ حسینی انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند و با دست خالی هشت سال تهاجم نظامی را تحمل کنند و اجازه ندهند یک وجب از خاکشان در اشغال باشد و امروز هم شاهد هستیم که مردم مصر شعار الله اکبر سر می دهند و آرمان و هدف عالی آنها کرامت انسانی و دین باوری و تحقق شعائر اسلامی است.



آیت الله جنتی با استناد به نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته در بین مردم مصر که نشانگر محبوبیت بالای سید حسن نصرااله رهبر مقاومت اسلامی حزب الله و دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در بین مردم این کشور بود بر فهم و درک و آگاهی بالای مردم شجاع و فداکار و معتقد مصر تاکید کرد و افزود : سنت ثابت الهی در پیروزی حق و قدرت الهی بر قدرتهای مستبد و باطل و مادی تحقق خواهد یافت و قدرت های طاغوتی مانند مصر که با خفقان و استبداد و زورگویی سعی در حفاظت از قدرت نامشروع مادی خود هستند همانند رژیم شاه ، همانند کفی بر روی آب محو خواهند شد.



آیت الله جنتی همچنین با اشاره به موقعیت مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از توان معنوی و مادی و پیشرفتهای خیره کننده علمی و فناوری تاکید کرد : امروز نگاه همه مسلمانان به ایران اسلامی است و اسلام خواهی ملت ایران بعنوان یکی از برکات و دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی به ملتهای مسلمان در منطقه صادر شده است.



عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم ضمن خیرمقدم به آیت الله جنتی و هیئت همراه و تشکر از حضور ایشان در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت ایران به تشریح ابعاد و زوایای مختلف حرکت عظیم حضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی پرداخت و راز اصلی پیروزی رهبری امام را خلوص و حرکت ایشان در مسیر رضای الهی و انجام وظیفه و ادای تکلیف دانست و دو عنصر اساسی و الهام بخش در روند پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان الگوی برای ملتهای مسلمان را رهبری ومرجعیت دینی وحمایت وپشتوانه مردمی عنوان کرد.



سفیر ایران با اشاره به اینکه علیرغم وجود برخی مشکلات اقتصادی در آن زمان اما حرکت امام و خیل عظیم ملت ایران علیه رژیم طاغوت از جنبه فرهنگی و دینی برجسته بود و حضرت امام مبارزات خود را علیه رژیم طاغوت بدلیل تلاش برای دین زدایی و دور کردن مردم از اسلام و استبداد داخلی و ترویج فحشاء و فساد در جامعه و وابستگی به قدرتهای مستکبر آغاز کرد.

سفیر ایران با اشاره به به تشابه بسیار عجیب صحنه های تظاهرات و اعتراضات مردم مصر با تظاهرات مردم ایران در روند مبارزات انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد : همانطور که مقام معظم رهبری در بیانات بسیار مهم و تحلیل عمیق خود از شرایط کنونی جهان اسلام فرمودند مردم ایران انعکاس فریاد قدرتمندانه خود را در بیداری مردم مصر و تونس مشاهده می کند و امروز بیداری اسلامی و اسلام خواهی ملتهای مسلمان در منطقه نویددهنده آغاز عزت و کرامت مسلمانان در مقابل دشمنان جهان اسلام می باشد و امیدواریم با هوشیاری مردم و نخبگان کشورهای اسلامی این مسیر به تحقق آرمانهای مقدس ملتهای مسلمان منتهی شود.