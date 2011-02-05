به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حمزه جمالی صبح شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته وقف برگزار شد، با بیان اینکه میزان درآمد موقوفات و بقاع متبرکه استان طی 9 ماهه امسال 820 میلیون تومان بوده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به دو میلیارد تومان برسد.

وی از شرکت بیش از دو هزار نفر در مسابقات قرآنی طی سال جاری در این استان خبر داد و گفت: این مسابقات در رشته های تواشیح، ترتیل، حفظ، مفاهیم و ابتهال برگزار شده است.

حجت الاسلام جمالی اضافه کرد: در این راستا حدود 50 میلیون تومان از محل موقوفات استان جهت برگزاری این مسابقات هزینه شده است.

وی با بیان اینکه اداره کل اوقاف در ایام محرم و صفر اقدام به اعزام روحانی به مناطق استان کرده است، افزود: در این زمینه بیش از 163 روحانی بومی و غیر بومی به مناطق مختلف استان اعزام شده است.

حجت الاسلام جمالی از وجود 60 بقعه متبرکه تحت پوشش اوقاف استان خبر داد و گفت: در این راستا 20 طرح جامع مصوب شده که هم اکنون در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه برخی امامزادگان از جایگاه خاصی در بین مردم برخوردارند، اظهار داشت: نرخ رشد موقوفات در سال 86 بالغ بر 30 درصد و نرخ رشد بقاع متبرکه 60 درصد بوده است.

به گفته وی نرخ رشد موقوفات در سال 87 بالغ بر 45 درصد و بقاع متبرکه در این سال 75 درصد بوده که این رقم در سال گذشته به 55 درصد در موقوفات و80 درصد در بقاع متبرکه رسیده است.

وی نرخ رشد موقوفات استان طی 9 ماهه سال جاری را 70 درصد و بقاع متبرکه را 85 درصد عنوان کرد و بیان داشت: در آمد موقوفات استان طی این مدت 820 میلیون تومان بوده است.

حجت الاسلام جمالی بیان اینکه حدود 60 درصد نیات واقفین استان امسال در رابطه با عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) هزینه شده است، عنوان کرد: امسال 410 میلیون ریال برای اجرای نیات واقفین در عزاداری امام حسین (ع)هزینه شده است .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پنج هزار و 147 موقوفه و 14 هزار رقبه آن در این استان وجود دارد، افزود: همچنین تعداد مساجد وقفی در سطح استان یک هزار و 485 مسجد است .

حجت الاسلام جمالی به عملکرد این نهاد طی سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای امسال 10 پروژه به میزان دو هزار و 750 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 825 میلیون تومان از بقاع متبرکه استان مرمت و احداث شده است .

مدیر‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در پایان از نبود اداره و نمایندگی اوقاف در شهرستان درمیان خبر داد و گفت: هم اکنون شهرستانهای سربیشه و سرایان نیر فاقد اداره بوده و با نمایندگی از مرکز استان اداره می شود.