اثر نویسنده حوزه دفاع مقدس البرز در جشنواره ادبی برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان "تفنگهای خالی" نوشته محمدحسن رمضانی که از اعضا کارگروه داستان نویسی معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز است در جشنواره جایزه ادبی داستان کوتاه یوسف جز آثار برگزیده انتخاب شد.

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز مراسم اختتامیه جشنواره داستان کوتاه یوسف در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

هیئت داوران جشنواره از میان 825 اثر ارسالی توسط 447 نویسنده از سراسر کشور 20 اثر را به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.



این جشنواره توسط معاونت ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به صورت دوسالانه برگزار می شود و محور داستانهای آن موضوعات دفاع مقدس است.



سرهنگ پاسدار نادر ادیبی مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در این خصوص گفت: این موفقیت نتیجه زحمات برادران معاونت ادبیات اداره کل در راه اندازی کارگاه های تخصصی آموزش داستان نویسی در استان البرز می باشد که به مدت دو سال فعالیت خود را آغاز نموده اند و امیدواریم این موفقیت ادامه یابد.