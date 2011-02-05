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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

موسوی:

شش هزار تاکسی بار در قم ساماندهی شد

شش هزار تاکسی بار در قم ساماندهی شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم گفت: بیش از شش هزار و ۲۰۰ دستگاه تاکسی بار طی دو مرحله در این استان ساماندهی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید صیف الدین موسوی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این طرح در دو مرحله اجرا شده است اظهارداشت: مرحله نخست که در مهر ماه امسال انجام شد، تعداد پنج هزار و ۹۲۷خودرو در مدت ۲۵روز شناسایی و کد رهگیری برای آن‌ها اخذ شد.

وی با بیان اینکه مرحله دوم طرح نیز از هم اکنون در حال اجراست بیان کرد: در این مرحله نیز تعداد ۳۴۰خودرو شناسایی و کد رهگیری دریافت کرده‌اند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم بیان کرد: در طرح ساماندهی که بلافاصله بعد از طرح شناسایی آغاز شد، تعداد شش هزار و ۴۷۲خودرو ساماندهی شدند و مراحل سوء پیشینه، عدم اعتیاد و اماکن برای رانندگان خودرو‌ها انجام شد.

 وی افزود: نوع فعالیت این خودرو‌ها در پنج قالب شامل باربری با کد شناساییB، کشاورزی و دامداری با کد شناساییK، ساختمانی با کد شناساییs، میوه فروش و تره بار با کد شناساییM، شخصی با کد شناساییD تفکیک شده است.

موسوی به صدور پروانه برای تاکسی بار‌ها اشاره و بیان کرد: از تعداد خودروهای ساماندهی شده تعداد چهار هزار و ۲۰۰پروانه حمل بار صادر و تاکنون تعداد دو هزار پروانه تحویل رانندگان شده است.

 وی ادامه داد:همچنین تعداد ۴۲ایستگاه تاکسی بار در استان شناسایی و جانمایی شده که تاکنون تعداد ۱۵ایستگاه راه اندازی شده است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم در ادامه به طرح بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی اشاره  داشت و اظهار کرد: بیش از ۳۰۰نفر از رانندگان استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند و مابقی آن‌ها نیز به تدریج به سازمان تامین اجتماعی معرفی خواهند شد.

 یادآور می‌شود: انجام معاینه فنی تاکسی بار نیز طی توافقات بعمل آمده با مراکز فنی طبق شرایط و ضوابط تاکسی‌ها صورت می‌پذیرد.

کد مطلب 1246072

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