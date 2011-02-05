امام(ره) ایران آلوده به نام شاهان را به ایران اسلامی تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی ظهر شنبه در آیین بهره برداری از سد مخزنی البرز افزود: ایران اسلامی اکنون به یکی از کشورهای صاحب تمدن تبدیل شده و در مقابل همه قدرت های بزرگ، ظالم و زورگو ایستاده است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران با خلق انقلاب اسلامی به همه جهانیان درس مقاومت و پایداری آموخت گفت: این انقلاب بی نام امام در هیچ جای جهان شناخته شده نیست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه همه جهانیان و کسانی که عدالتخواه، استقلال طلب و خواستار معنویت هستند اکنون خود را مدیون انقلاب امام(ره) می دانند افزود: هویت یافتن ملت بزرگ ایران محصول انقلاب امام خمینی(ره) است.

وی با بیان اینکه 32 سال از دوران انقلاب اسلامی می گذرد اظهار داشت: پاسداشت خون های شهدا سبب شد که موجب بیداری اسلامی آمریکای لاتین، شمال آفریقا و کشورهای دیگر را فرا گیرد و این کشورها به انقلاب اسلامی ایران تاسی کنند و شاهان و حاکمان وابسته یکی پس از دیگری فرو ریزند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز باید به برکت انقلاب اسلامی قدردان ارزش های امام و شهدا باشیم افزود: انقلاب اسلامی ایران معجزه ای تاریخی برای ملت ایران و ملت های آزاده بوده است.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه فناوری های پیشرفت دنیا اکنون در دنیا بومی شده اند اظهار امیدواری کرد تا سال آینده دو میلیون و 500 هزار شغل در کشور ایجاد شود.

وی موجودی صندوق توسعه ملی را 22 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اعتبار قرار است برای زیر ساخت های کشور هزینه شود.

رحیمی با اشاره به اینکه سد البرز یکی از سدهای مخزنی بزرگ کشور است گفت: این سد با 150 میلیون متر مکعب حجم مخزن و 192 میلیون متر مکعب حجم قابل تنظیم یک سوم جمعیت استان را پوشش می دهد.

وی از وزیر نیرو خواست اولویت آبرسانی سد را به مردم حاشیه سد اختصاص دهد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت حدود 350 میلیارد تومان برای این سد هزینه کرده است افزود: دو نیروگاه 50 مگاواتی در اطراف سد احداث می شود.

وی با بیان اینکه در افق دراز مدت 973 هزار نفر از زحمات آبیاری کشاورزی آب شرب و تامین آب آب بندان ها بهره مند می شوند خاطر نشان کرد: با احداث تاسیسات شیلاتی و گردشگری در حاشیه سد 12 هزار تن ماهی صید و برای 12 هزار نفر شغل ایجاد می شود.

رحیمی با بیان اینکه وزارت نیرو 80 پروژه مختلف را در دهه فجر امسال به ارزش 15 هزار میلیارد تومان افتتاح خواهد کرد افزود: کل بودجه عمرانی افتتاح دهه فجر امسال 22 هزار میلیارد تومان است.

وی از افتتاح پروژه های وزارت صنایع همزمان با دهه فجر به میزان 10 هزار میلیارد تومان خبر داد و افزود: ایران اسلامی هنوز برای رسیدن به توسعه واقعی باید بسیار تلاش کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به تحول اشتغال 29 هزار نفری استاندارد مازندران اشاره کرد و گفت: با گذشت 11 ماه از سال حدود 44 هزار شغل در مازندران ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه دولت موظف شده بود که در ابتدای سال یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد کند خاطر نشان کرد: تا کنون 1 میلیون و 500 هزا رشغل در کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه سال آینده سال ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در کشور است افزود: در آن زمان نرخ بیکاری به حدود سه تا چهار درصد خواهد رسید.

وی اظهار امیدواری کرد با روند رو به رشد اشتغال در کشور مازندران سال آینده با پدیده ای به نام بیکاری مواجه نخواهد شد.

رحیمی همچنین از خودکفایی کشور در تولید بنزین خبر داد و گفت: در روزهای آینده دو میلیارد لیتر بنزین در کشور صادر می شود و هم اکنون انرژی برق به کشورهای ترکیه و عراق صادر و امکان صادرات برق ایران به کشور لبنان در آینده ای نزدیک محقق می شود.

وی خاطر نشان کرد: قیمت صادرات هر لیتر بنزین ایران به کشورهای مختلف بین 700 تا 800 تومان است.