به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز شنبه در دیدار ائمه جماعات استان تهران در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به دلایل ماندگاری و بالندگی انقلاب اسلامی پس از گذشت 32 سال اظهار داشت: دلیل اول این است که انقلاب اسلامی به اصل و حقیقت انسان تعلق دارد و بدنبال بیدار کردن فطرت های الهی انسانها و تبلور حقیقت واقعی آن است و از آنجا که انسان و فطرت انسان کهنه و قدیمی نمی شود هر آنچه مربوط به آن باشد نیز رنگ کهنگی به خود نمی گیرد چه رسد به پدیده‌ای مثل انقلاب اسلامی که هدفش زنده کردن فطرت انسان بود.

رئیس جمهور دلیل دیگر بالندگی انقلاب اسلامی را احیای آرمان‌ها و ارزش‌های انبیاء الهی و آرمان های جهانی بشر از جمله یگانه پرستی ، عدالت و ساختن جهانی سرشار از زیبایی که بتواند بستری برای کمال انسان باشد، عنوان کرد و اظهار داشت: جنس انقلاب اسلامی از جنس بعثت انبیاء بوده و تحقق هدف‌های آرمانی و الهی را دنبال می‌کند لذا هر چه از عمر آن می گذرد و هر چه انقلاب به هدف نهایی اش نزدیک تر می شود طبیعی است که با نشاط تر و بالنده تر شود.

احمدی نژاد وجود نازنین امام عصر (عج) را عامل دیگر نشاط و بالندگی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: دو دلیل قبلی نیز ذیل این دلیل معنا پیدا می کنند چرا که هیچ کس جز امام عصر(عج) نمی تواند حقیقت انسان را آنگونه که هست معرفی کند چرا که طراز انسان حقیقی امام است.

رئیس جمهور با اشاره به هدایت ها و رهنمودهای امام راحل در طول انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی گفت: امام نیز همواره تاکید داشتند که در اتفاقاتی که در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی و اداره جمهوری اسلامی رخ می دهد دستی فراتر از علل ظاهری در کار است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه همه عزت و عظمتی که در طول 32 سال گذشته نصیب جمهوری اسلامی شده است ناشی از مدیریت امام زمان است، گفت: در سطح بالاتر بیداری ملتهای جهان همه از برکت وجود امام عصر (عج) است و نباید از این حقیقت غفلت کرد.



