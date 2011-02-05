همیاران حقوق بشر تبریز قله سهند را فتح کردند

وحید کاظمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، هدف از برگزاری این صعود را اعلام همبستگی با مردم ستمدیده و رنج کشیده عالم دانست و افزود: طبق برنامه پیشبینی شده در این صعود جمعی از همیاران حقوق بشر استان آذربایجان شرقی که سابقه کوهنوردی داشتند قله سهند را پیموده و آنرا فتح کردند.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، شعار این کوهپیمایی را شعار « صلح و دوستی برای همه» دانست و اظهار داشت: از آنجایی که ورزش نزد همه انسانها از جایگاه والایی برخوردار است و ورزشکاران به خصوص کوهپیمایان را با همت و با اراده بارمیآورد، از این روآنها میتوانند سفیران خوبی برای کشور و ملت خویش باشند و توسط ورزش زمینه اتحاد ملتها و ایجاد هدف واحد در بین آنها نمایان میشود و میتواند به عنوان یک عامل غیرقابل انکار درتکامل جسمی و در پی آن تکامل ذهنی ظاهر شود.
وی با اشاره به اینکه مردم آذربایجان در طول تاریخ منادیان صلح و دوستی و آزادی بوده اند، گفت: بر همین اساس این صعود انجام گرفت تا پیام صلح و دوستی ایرانیان و مردم آذربایجان برای همه جهانیان در قالب اندیشه بشردوستانه به گوش تمام آزادیخواهان و صلح طلبان نوعدوست دنیا رسانده شود.
بر اساس این گزارش، از بین 33 نفری که در این کوهپیمایی حضور داشتند شش نفر موفق به صعود قله سهند شده و توانستند آن را فتح کنند.
کوهستان سهند بعد از سبلان یکی از بزرگترین و مهمترین برجستگیهای آذربایجان و از معروفترین کوههای آتشفشان و خاموش ایران است که در ۵۰ کیلومتری جنوب تبریز و ۴۰ کیلومتری شمال مراغه بین ۱۲ و ۴۶ تا ۲۰ و ۴۶ طول شرقی و ۱۰ و ۳۷ تا ۳۵ و ۳۷ عرض شمالی قرار گرفته است .
قله منفرد و آتشفشانی خاموش سهند در میان جلگه آذربایجان قد برافراشته است این کوهستان آتشفشانی خاموش شبیه آرارات و البرز و سبلان بوده خط فاصل بین دو توده خروجی البرز و توده ارمنستان به وجود آمده است .
ارتفاع متوسط سهند ۱۴۰۰ تا ۲۲۰۰ متر بوده که در آن بریدگیهای سخت ، دامنه هایی با شیب تند با تنگه های باریک و رشته کوهها کشیده شده در موازات یکدیگر به وجود آمده است .
در این تنگه های کوهستانی رودخانه های پر آبی بسوی دو آبگیر عمده آذربایجان یعنی دریاچه ارومیه و دره قزل اوزن جریان دارند .
این ارتفاعات قابل ملاحظه رطوبت هوای مناطق مجاور را به سهولت به طرف خود جلب می نماید به نحوی که تا اوایل تیر ماه پوشیده از برف می باشد و گاهی در جبهه شمالی آن برف از سالی تا سال دیگر باقی می ماند.
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